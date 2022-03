La hausse des tarifs de permis de chasse, de pêche et de piégeage inquiète l’industrie

La hausse des tarifs de permis de chasse,de piégeage et de pêche permettra au gouvernement de la Saskatchewan d’encaisser 3,27 millions de dollars supplémentaires, mais c’est une décision qui déplaît aux membres de l’industrie.

Le président de la Saskatchewan Trappers Association, Wrangler Hamm, remet en question la nécessité et le moment d’entrée en vigueur de cette hausse qu’il qualifie de coup dur pour les chasseurs, les pêcheurs et les trappeurs.

Selon les informations fournies par la province, la majorité des droits de permis de chasse, de piégeage et de pêche augmenteront de 5 dollars pour les résidents de la Saskatchewan. L’augmentation sera similaire pour les autres résidents canadiens et non résidents.

Des exemples de changement de tarifs : Certificat d’habitat faunique : passe de 15 $ à 20 $ pour les résidents de la Saskatchewan Permis de chasse au petit gibier : passe de 20 $ à 25 $ Permis de chasse au cerf de virginie : passe de 40 $ à 45 $ Permis de chasse à l’orignal : passe de 40 $ à 55 $ Demande de tirage au sort pour le gros gibier : passe de 6 $ à 10 $

La dernière augmentation des tarifs de permis remonte à l’année 2017.

Wrangler Hamm explique que ce sont des frais que de nombreux chasseurs paient plusieurs fois par an selon le nombre d’espèces pour lesquelles ils déposent une demande. Chaque année, les chasseurs doivent continuer à présenter une demande pour conserver leur priorité dans le système de tirage au sort du gros gibier de la province.

« Certains soutiennent que ce n’est que 5 $. Mais, c’est un 5 $ qui s’ajoute à tous les autres 5 $ dépensés par-ci par-là par les familles. » — Une citation de Wrangler Hamm, président de la Saskatchewan Trappers Association

Selon M. Hamm, des familles de chasseurs devront payer 100 $ en augmentation de frais, alors que les personnes qui achètent habituellement des permis de chasse pour le petit gibier, le gros gibier et la pêche à la ligne paieront de 60 $ à 80 $ de plus par année.

Dans un communiqué, le ministère de l’Environnement a déclaré que la hausse des frais permettra d'ajouter un montant 900 000 $ au Fonds de développement de la pêche et de la faune.

L'argent servira, en partie, à soutenir la recherche et le développement d’un vaccin pour les cervidés et pour accroître l’élevage du doré jaune. Le reste ira dans les coffres de la province.

Le directeur général de la Saskatchewan Wildlife Federation, Darrel Crabbe, aurait préféré que les revenus générés par ces augmentations soient entièrement affectés à des programmes à l’instar de l’écloserie provinciale que son organisation exploite.

M. Crabbe souligne que c’est une difficulté qui s’ajoute à celles déjà existantes : le prix de l’essence, la maladie débilitante chronique qui touche des populations de cervidés et la nouvelle loi sur l’intrusion de propriétés privées.

Selon lui, la dernière augmentation des permis de chasse en 2017 s’est accompagnée d’une baisse des achats de permis.

Il craint également des conséquences sur l’économie de la province. Selon lui, la chasse et la pêche à la ligne génèrent une activité économique s’élevant à près de 700 millions de dollars par an en Saskatchewan. Il précise que c’est l’une des seules activités qui déplacent l’argent des zones urbaines vers les milieux ruraux.

Si nous observons une réduction de la pratique de ces activités, cela va assurément nuire aux petites villes de la Saskatchewan , prévient M. Crabbe.

D’après les informations de Kelly Provost