Inflation : la Nouvelle-Écosse offre une aide de 13,2 M$

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse annonce jeudi une aide de 13,2 millions de dollars pour les personnes les plus susceptibles de connaître des difficultés dans le contexte de la hausse des prix de l’essence et du coût de la vie.

Les fonds comprennent un versement unique de 150 $ à tous les bénéficiaires de l’aide au revenu, y compris les bénéficiaires du soutien aux personnes handicapées. Par exemple, une personne qui élève seule trois enfants et qui touche des prestations d’aide sociale recevrait 600 $ au total.

Un autre versement unique de 150 $ est destiné à tous les bénéficiaires admissibles au programme d'aide au chauffage. L’argent leur sera versé d’ici la fin du mois d’avril.

De plus, l’organisme Feed Nova Scotia recevra 1 million de dollars pour ses 140 banques alimentaires dans la province.

Enfin, 200 000 $ seront répartis entre les autres banques alimentaires dans la province qui ne font pas partie du réseau de Feed Nova Scotia.

Les temps sont durs pour les gens qui gagnent un faible revenu et qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, indique la ministre des Services communautaires, Karla MacFarlane, citée dans un communiqué. Elle dit espérer que cette aide fera une différence pour ces personnes.

Selon le ministère, le programme d’aide au chauffage appuie plus de 45 000 personnes, l’aide au revenu compte plus de 35 000 bénéficiaires et le soutien aux personnes handicapées en compte plus de 2700.