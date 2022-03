Journée de deuil au Kosovo en hommage à Madeleine Albright

La première femme à occuper le poste de cheffe de la diplomatie au sein du gouvernement américain est morte mercredi à l'âge de 84 ans.

La présidente kosovare Vjosa Osmani a expliqué dans un communiqué avoir pris cette décision pour se souvenir de la grande amie du Kosovo, Madeleine Albright .

Elle a toujours soutenu le Kosovo, jusqu'à son dernier souffle, si bien que le peuple du Kosovo se souviendra d'elle à jamais .

En tant que cheffe de la diplomatie de l'administration du président Bill Clinton, elle est considérée dans l'ex-province serbe comme ayant joué un rôle clé dans l'intervention de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN qui avait mis fin en 1999 à la guerre entre rebelles indépendantistes albanais et forces serbes au Kosovo.

Le conflit avait fait 13 000 morts, des Albanais kosovars dans leur très grande majorité. Près de dix ans plus tard, en 2008, le Kosovo déclarait son indépendance, jamais reconnue par Belgrade.

Au Canada, Trudeau rend hommage à la défenseure des valeurs démocratiques

C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright à l'âge de 84 ans.

Étant elle-même réfugiée, Mme Albright s'est mise au service du bien dans le monde et a été une pionnière pour les femmes au gouvernement et dans d'autres sphères. Dans le cadre de son travail au Conseil national de sécurité et à titre d'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies – la deuxième femme à occuper ce poste – Mme Albright a été une défenseure de la diplomatie et des valeurs démocratiques à l'échelle mondiale.

Notre pays a perdu une amie qui, pendant de nombreuses années, a démontré un profond engagement envers notre partenariat étroit alors que nous travaillions ensemble à l'avancement de nos valeurs communes à l'échelle internationale.

Extrait de la déclaration du premier ministre canadien, Justin Trudeau