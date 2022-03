L’inventeur du GIF animé s’est éteint

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Steve Wilhite, à qui l'on doit le format .gif – permettant à des images de s’animer en boucle sur le web –, est mort à l’âge de 74 ans le 14 mars dernier des suites de complications liées à la COVID-19, selon ce qu’a annoncé sa famille.

Cet Américain a inventé le GIF animé en 1987 alors qu'il travaillait pour CompuServe (aujourd’hui une propriété d’AOL), qui était jadis le principal fournisseur d’accès à Internet aux États-Unis. En fait, il faisait cela à la maison et il l'apportait au travail après l'avoir perfectionné. [...] Il imaginait tout en privé dans sa tête, puis il se mettait à le programmer sur l'ordinateur , a raconté sa femme, Kathaleen Wilhite, au site spécialisé The Verge. Un format innovant Le format .gif permettait de relayer des images compressées, et ce, sans perte de qualité. En 1989, l’équipe de CompuServe a réussi à publier une version améliorée permettant la création d'animations, ce qui a rendu le GIF très populaire. Il s’agissait d’une petite révolution à une époque où il était quasiment impossible de diffuser des vidéos sur le web en raison de la lenteur des connexions Internet. Le premier GIF animé a sans doute été l’image d’un avion, selon une entrevue de Steve Wilhite accordée en 2012 au site spécialisé Daily Dot. Toujours d’actualité L’héritage de l’informaticien demeure fort pour les internautes qui, encore aujourd’hui, discutent à coup de GIF animés, souvent des mèmes, par le biais des réseaux sociaux et d'applications de textos sur les téléphones intelligents. La prononciation du nom de ce format a aussi suscité des débats : d’un côté, on trouve les gens qui disent guif et, de l’autre, djif . Dans une entrevue accordée au New York Times en 2013, Steve Wilhite avait tranché pour la seconde prononciation. À lire aussi : Un des co-inventeurs d’Ethernet s’est éteint à 71 ans L’inventeur de la cassette audio meurt à 94 ans