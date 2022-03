Bonsoir et bienvenue au Téléjournal qui vous est présenté en partie de Moscou , annonce le chef d'antenne Stéphan Bureau sur les ondes de Radio-Canada le 26 mars 2000.

Quelques heures plus tôt, les Russes ont été appelés aux urnes afin de se choisir un nouveau président, celui qui fermerait les livres sur l’époque de Boris Elstine.

Une transition démocratique, sans violence — il est important de le souligner — puisque l'histoire politique ici s'est souvent écrite dans le sang , mentionne Stéphan Bureau en introduction du Téléjournal.

La correspondante Elizabeth Palmer a suivi pour le Téléjournal cette journée d’élection en Russie qui se déroule dans 94 000 bureaux de scrutin répartis dans les onze fuseaux horaires du pays.

Bien que le long décompte des votes ne soit pas terminé, les résultats montrent déjà que Vladimir Poutine, dauphin de Boris Elstine, est bien en tête. Lors de sa démission en décembre 1999, le chef d’État russe avait désigné Vladimir Poutine président par intérim. L’élection présidentielle russe du 26 mars 2000 devait le consacrer.

Après être allé voter à Moscou en Mercedes noire avec son entourage de gardes du corps, Vladimir Poutine affirme à la télévision nationale russe qu'une victoire au premier tour est importante pour lui.

Vladimir Poutine l’emporte effectivement au premier et unique tour de l’élection présidentielle russe, mais sa victoire est plombée par quelques gains pour le parti communiste dirigé par Guennadi Ziouganov.

Ces votes pour le parti communiste expriment un dégoût assez fort pour tout ce qui entoure le gouvernement de Boris Elstine, gangréné par les frasques et la corruption, souligne la journaliste Elizabeth Palmer. Sous Elstine, les Russes ont goûté à la démocratie, mais aussi à une misère imposée par les lois du marché, un passage au capitalisme qui a engendré beaucoup d’inégalités.

Même s'il n'a jamais révélé les détails de son programme, une majorité de Russes croient néanmoins Vladimir Poutine capable de restaurer l'ordre et la prospérité au pays.

Moi, j'ai voté pour Poutine, car il est jeune, responsable et ferme , déclare une électrice russe.

Ces électeurs savent que Poutine est dur, car il a été intransigeant durant la guerre tchétchène, souligne aussi la correspondante pour Radio-Canada à Moscou.

Il va rapidement faire sa marque et s'imposer, prédit Élizabeth Palmer.

Ancien agent du KGB, Vladimir Poutine intrigue beaucoup, et pas seulement à l’extérieur de son pays, affirme l’animateur Stéphan Bureau dans ce second segment du Téléjournal du 26 mars 2000.

En compagnie de Vladimir Pozner, animateur et commentateur politique à la télévision russe, il tente d’en savoir plus sur cet homme bien mystérieux, même pour les électeurs de la Russie.

Difficile de décoder l’agenda de Vladimir Poutine, déclare-t-il d’entrée de jeu, puisque ce dernier s’est vanté de ne pas présenter de programme électoral afin d’éviter qu’il soit mis en pièces sur la place publique.

Assiste-t-on à un tournant historique, à une transition démocratique? Là encore, l’observateur russe a du mal à se prononcer.

On ne sait pas qui est Vladimir Poutine , explique Vladimir Pozner. Pour beaucoup de nous, il dit de bonnes choses, mais il dit à chacun ce que cette personne veut entendre.

On sait que Vladimir Poutine est un homme d’action, un judoka, un ancien espion, comme nous le montrent les images qui défilent durant l'entrevue. C’est d’ailleurs ce qu’il a mis de l’avant au cours de sa campagne présidentielle : agir plutôt que parler.

Vladimir Pozner s’inquiète cependant du refus de ce dernier de faire réellement campagne, de répondre aux questions des journalistes ou de participer aux discussions publiques.

D'un point de vue économique, c'est un homme qui veut développer le marché, soutient le commentateur politique russe, mais reste à savoir si Poutine est réellement un démocrate.

La guerre a fait le président. Ça, c'est certain , affirme Vladimir Pozner. On voit qu'il est intelligent, il est fort, il défend son pays.

« Poutine a fait une chose qui, pour le Russe, était la chose la plus importante : Il a dit on va régler cette question de Tchétchénie et il l’a fait. »