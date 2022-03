Trois parcs à chiens verront le jour à Lévis d’ici 2024

On fait aussi de l’information en format collation.

Depuis son ouverture, à l’automne 2020, dans le cadre d’un projet pilote, le parc a fait l’objet de nombreuses plaintes de la part des riverains, notamment en raison du bruit et de la présence d’excréments.

Malgré ces nuisances, le maire de Lévis croit que le projet pilote a permis de confirmer l’engouement exceptionnel des citoyens à l’égard des parcs à chiens.

Gilles Lehouillier soutient qu'il y a environ 30 000 chiens sur le territoire de la Ville de Lévis. Photo : Radio-Canada

Gilles Lehouillier s’engage à assurer la cohabitation harmonieuse entre les usagers des futurs parcs et le voisinage.

On a déjà revu notre réglementation sur les nuisances. Donc, la quiétude des résidents et l'expérience client vont être bonifiées dans les futurs parcs , a indiqué le maire en conférence de presse.

Un parc par arrondissement

La Ville de Lévis a l’intention d’aménager un parc canin dans chacun de ses trois arrondissements au rythme d’un par année : Chutes-de-la-Chaudière-Est (2022), Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (2023) et Desjardins (2024). Les lieux exacts des futurs parcs n'ont pas encore été identifiés.

« L'expérience du projet pilote de Charny a démontré hors de tout doute l'engouement beaucoup plus important qu'on avait anticipé envers les parcs à chiens. » — Une citation de Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Gilles Lehouillier a d'ailleurs réitéré son intention de démanteler le parc canin de Charny d'ici la fin du mois d'avril. Il a reconnu que le site retenu pour le projet pilote était situé trop près des résidences.

L'administration Lehouillier entend tirer des leçons du projet pilote de parc canin à Charny. (Archives) Photo : Radio-Canada

Même si on avait une certaine distance des maisons, on s'est aperçu, malgré tout, que c'était trop rapproché. C'est la raison pour laquelle on va en tenir compte dans nos critères d'implantation définitifs des parcs à chiens , a-t-il précisé.

Autre parc temporaire

Pour éviter une discontinuité dans l’offre de services, un autre parc temporaire sera aménagé. On ignore pour l’instant à quel endroit.

Les coûts d’aménagement de chaque parc vont varier en fonction de l’emplacement qui sera retenu, de la topographie et de la nécessité, ou non, de procéder à un raccordement au réseau d’aqueduc et d’électricité.

Les aménagements physiques (modules pour chiens, clôtures, bancs, signalisation, etc.) sont évalués à 200 000 $ par parc.