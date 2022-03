Bonaventure : une première convention collective signée après de longs pourparlers

Le document a officiellement été paraphé mercredi, après environ 15 mois de pourparlers. La présence d’un médiateur du ministère du Travail a notamment été nécessaire à la table des négociations.

De gauche à droite : le directeur général de Bonaventure François Bouchard, le maire Roch Audet et le conseiller municipal membre du comité de négociation, Jean-Charles Arsenault, photographiés lors de la signature de la convention collective

Cette convention collective a possiblement été la première entente la plus difficile à obtenir de l'histoire du conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CCGIM–CSN). C'est du moins ce qu'affirme son président, Serge St-Pierre, qui parle de victoire à l'arraché .

Les négociations ont été extrêmement ardues. On a eu beaucoup de problèmes avec l’administration municipale [...] , déplore le syndicaliste.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la municipalité de Bonaventure a officiellement été formé en 2020. C’est par la suite que les démarches ont débuté en vue de doter les quelque 35 employés concernés d’une première convention collective.

Ceux-ci œuvrent notamment aux travaux publics, en administration, au Centre récréatif Desjardins ainsi qu’à la piscine Marylène-Pigeon.

« On a eu des bâtons dans les roues à peu près tout le long des négociations pour la première convention collective. Notez que la pandémie a peut-être été utilisée et a peut-être été, aussi, la cause des retards [dans ce dossier]. »