La modernisation de l’hôpital de Rimouski à l’étude... depuis 2013

Le projet, qui avait obtenu l'aval en 2013 du ministre de la Santé de l'époque, Réjean Hébert, est toujours à l'étude. Il a officiellement été inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) en 2014, mais depuis, il stagne à la même étape et n'est toujours pas passé en phase de réalisation.

Le projet comportait initialement la rénovation du bloc opératoire, des soins intensifs et du département de psychiatrie. En 2019, la réfection de l'urgence s'est ajoutée à la liste des travaux à effectuer. Le chantier devait alors être lancé en 2022 ou 2023.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme toutefois que les travaux ne commenceront pas cette année, et pourraient même débuter plus tard qu'en 2023. Son porte-parole, Gilles Turmel, explique que le processus est très complexe. Le CISSS est actuellement en train d'évaluer les besoins de l'hôpital pour les 15 prochaines années en fonction du vieillissement de la population et des effectifs en termes de personnel médical.

Ce rapport devrait être terminé au cours de l'été pour ensuite être présenté au ministère de la Santé.

Une fois cette étape franchie, le coût du projet – estimé à près de 100 M$ en 2019 – sera réévalué, mais on peut d'ores et déjà affirmer que les travaux coûteront plusieurs centaines de millions de dollars. Ils s'échelonneront également sur plusieurs années, puisque les différents services devront être réorganisés ou relocalisés temporairement afin d'être en mesure de maintenir leurs services aux patients pendant leur réfection.