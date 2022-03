Les chemins empruntés par les drogues psychédéliques dans le cerveau cartographiés

Le Pr Danilo Bzdok et ses collègues du NEURO (Institut-Hôpital neurologique de Montréal) associés à l’Université McGill sont arrivés à leurs résultats en jumelant l’apprentissage automatique à une base de données de milliers de témoignages de personnes ayant consommé l’une de 27 substances psychédéliques.

On s’est servi d’une base de données qui existait déjà, et on a utilisé l’apprentissage machine pour la questionner , explique le Pr Danilo Bzdok.

L’équipe montréalaise est ainsi parvenue à observer comment les modifications des états de conscience subjective induites par les drogues s’ancrent anatomiquement dans les systèmes spécifiques de récepteurs de neurotransmetteurs .

Repères Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui transmettent l’information d’un neurone à l’autre grâce aux synapses, ces zones de contact entre les cellules nerveuses.

Les neurotransmetteurs servent en quelque sorte de messagers entre deux neurones.

entre deux neurones. Ils voyagent d’un neurone à l’autre grâce à la propagation d’influx nerveux.

d’un neurone à l’autre grâce à la propagation d’influx nerveux. Lors de la transmission de l’influx, ils se fixent sur des récepteurs, de grosses protéines ancrées dans la membrane cellulaire des neurones.

Les neurotransmetteurs possèdent des récepteurs différents qui leur sont spécifiques.

La dopamine, l’adrénaline, le glutamate et la sérotonine sont des neurotransmetteurs.

Cette étude, dont le détail est publié dans la revue Science Advances (Nouvelle fenêtre) (en anglais), est décrite par ses auteurs comme la plus importante réalisée à ce jour dans le domaine de la recherche sur les effets des substances psychédéliques sur le cerveau.

Une percée attendue

Depuis les années 1980, peu de progrès ont été réalisés dans le traitement de maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, la psychose, la bipolarité , note Danilo Bzdok.

Dans les dernières années, toutefois, plusieurs études, dont des essais cliniques de petite taille, ont montré l’efficacité de la psychothérapie assistée par les drogues psychédéliques, comme le LSD et les champignons hallucinogènes, pour traiter notamment la dépression, l’anxiété et le trouble de stress post-traumatique.

La médecine doit cependant mieux cerner la façon dont ces substances modifient les états de conscience dans le cerveau avant de penser mettre au point de nouveaux médicaments qui imiteraient les mécanismes d'action des drogues psychédéliques.

Une approche nouvelle

Habituellement, dans ce type d’études, on invite quelques douzaines de sujets et on mesure l’activité cérébrale avant et après la prise d’un médicament. On étudie une drogue à la fois. C’est un processus qui prend des années et qui coûte très cher. Et c’est sans compter les considérations éthiques , explique le Pr Bzdok.

Pour toutes ces raisons, nous avons abordé la question d’un autre point de vue , ajoute le chercheur.

Dans les présents travaux, le Pr Bzdok et ses collègues ont conçu des outils de traitement du langage naturel issus de l’apprentissage automatique. Leur objectif : extraire, à partir de 6850 témoignages consacrés aux expériences psychédéliques, les mots qui revenaient fréquemment en les associant aux récepteurs de neurotransmetteurs qui les avaient probablement induits.

Puis les chercheurs ont relié ces expériences aux zones du cerveau où ces combinaisons de récepteurs des neurotransmetteurs se retrouvent le plus souvent.

Leurs résultats montrent qu’il s’agit de certaines des couches les plus profondes de traitement de l’information dans le cerveau.

L’équipe a ensuite pu créer une carte en 3D des récepteurs cérébraux et des expériences subjectives qui leur sont associées, dans l’ensemble du cerveau.

Ces données étayent la théorie selon laquelle la conception de nouveaux composés inspirés de substances hallucinogènes permettrait de créer de manière fiable les états mentaux souhaités , affirme le Dr Bzdok.

Une surprise

L’un des effets prometteurs de certaines des substances psychédéliques lors d’une intervention psychiatrique est la dissolution de l’ego.

Cette expérience est souvent rapportée par les sujets. C’est une impression subjective de se détacher de soi-même et de ne former qu’un avec l’univers , note le Dr Bzdok.

L’étude a révélé que cette expérience psychédélique n’était pas associée uniquement à un récepteur de la sérotonine, le 5-HT2A, ce qui a surpris les chercheurs.

« Nous avons découvert qu’un ensemble de neurotransmetteurs sont en jeu lors de cette expérience psychédélique. C’est toute une surprise parce que, dans les 10 dernières années, on pensait que seule la sérotonine était impliquée. » — Une citation de Danilo Bzdok

L’étude montre en effet que d’autres récepteurs de la sérotonine (5-HT2C, 5-HT1A, 5-HT2B), des récepteurs de l’adrénaline Alpha-2A et Bêta-2, ainsi que le récepteur D2 de la dopamine sont également associés au sentiment de dissolution du soi.

« Nos résultats montrent même qu’aucun état d’expériences conscientes n’est lié seulement à la sérotonine. C’est beaucoup plus compliqué qu’on pensait jusqu’à maintenant. » — Une citation de Danilo Bzdok

Les chercheurs pensent qu’un médicament qui cible ces récepteurs pourrait parvenir à créer cette sensation de manière fiable chez les personnes qui seraient susceptibles d’en bénéficier.

L’avenir sera psychédélique

Le Pr Bzdok estime que les drogues hallucinogènes ont le potentiel de déclencher la prochaine grande révolution dans les soins cliniques des principaux troubles mentaux .

« Notre étude constitue une première, la démonstration du principe selon lequel des systèmes d’apprentissage automatique serviront à prédire avec précision les associations de récepteurs des neurotransmetteurs à stimuler pour induire un état d’expérience consciente chez une personne donnée. » — Une citation de Danilo Bzdok

D’ici là, le Pr Bzdok veut confirmer les résultats obtenus dans la présente étude.

« Je dirige un consortium international qui comprend des experts de différents laboratoires dans le domaine [des drogues]. Notre but est d’analyser l’ensemble de toutes les études de qualité qui n’étudiaient qu’une ou deux substances. Nous voulons réaliser une méta-analyse de l’ensemble des études sur les drogues psychédéliques qui existent aujourd’hui. On veut confirmer – ou pas – les résultats qu’on a trouvés de manière computationnelle. » — Une citation de Danilo Bzdok

Même si nous travaillons dans le domaine de la recherche fondamentale, on espère qu’à long terme, nos travaux auront un impact sur la médecine , note le professeur.

L’approche utilisée dans cette étude représente donc une première étape qui pourrait mener à d’autres travaux. Ces derniers préciseront quelles combinaisons de récepteurs de neurotransmetteurs doivent être stimulées pour induire un état spécifique d’expérience consciente chez une personne.

Les propos de Danilo Bzdok ont été édités et condensés pour faciliter la lecture.