Le concept gagnant pour le Monument national LGBTQ2+ à Ottawa est dévoilé

Réalisé par une équipe de Winnipeg, le design symbolise la création d’un nuage sous l’effet d’un coup de tonnerre, le concept incarne la force, l’activisme et l’espoir des communautés lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) LGBTQ2 + , est-il indiqué dans le communiqué dévoilant le concept retenu.

Patrimoine canadien a qualifié Coup de tonnerre comme étant un témoignage durable du courage et de l’humanité des personnes qui ont été blessées par la purge lesbienne, gai, bisexuel, transgenre LGBT , les lois et normes homophobes et transphobes, et l’histoire coloniale du Canada .

Le design gagnant, créé par l'équipe Wreford, pour la conception du Monument national LGBTQ2+ prévoit un endroit qui pourra accueillir des performances et des rassemblements. Photo : Patrimoine canadien

Le design retenu a été sélectionné par un jury sur la base de critères définis dans la demande de propositions , de résultats d’un sondage en ligne, de commentaires émis par le Cercle autochtone ainsi que du Comité consultatif du monument, peut-on lire dans le communiqué.

L'espace rectangulaire aux contours rouges représente le site où sera construit le Monument national LGBTQ2+ à Ottawa, situé près de la rivière des Outaouais et du pont du Portage. Photo : Google Maps

Selon Patrimoine canadien, la construction du monument devrait être complétée en 2025.

« [Le monument] reconnaîtra la discrimination historique subie par les communautés lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer, bispirituel (two-spirited) LGBTQ2 + et les maltraitances perpétrées par l’État canadien, notamment pendant la purge lesbienne, gai, bisexuel, transgenre LGBT . » — Une citation de Extrait du communiqué de presse de Patrimoine canadien du 24 mars 2022