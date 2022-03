L’aide s’organise pour le CVA à Sherbrooke

Le directeur général de Sherbrooke Innopole, Sylvain Durocher, a déclaré sur les ondes de l’émission Par ici l’info qu'ils ont réagi rapidement pour rejoindre les entreprises et savoir si certains d'entre eux avaient des besoins urgents.

Il fallait absolument mettre en place des actions pour [...] savoir que tout le monde était bien en santé, que ceux qui avaient besoin de support allaient y avoir accès, explique le directeur général de Sherbrooke Innopole.

« À plus long terme, une fois que cette catastrophe épouvantable sera derrière nous [nous allons] regarder pour un plan axé vers le futur, utiliser nos fonds, utiliser nos contacts, pour pouvoir, si [le propriétaire du Centre de valorisation de l'aliment CVA ] et les entrepreneurs veulent reprendre les activités. On va être là pour les soutenir. » — Une citation de Sylvain Durocher, directeur général de Sherbrooke Innopole

Selon Sylvain Durocher, le Centre de valorisation de l'aliment CVA était un précurseur, et a permis de montrer l’importance d’un tel édifice dans la région. C’est un formidable catalyseur de développement économique, croit Sylvain Durocher. La preuve a été très bien faite. C’est certain, quand on est un innovateur, quand on met un concept de l’avant, les financiers, les gens autour sont plus craintifs, mais je regarde avec le temps, le Centre de valorisation de l'aliment CVA avait le vent dans les voiles, on sait très bien ce qu’il pouvait réaliser.

Un avenir qui reste toutefois incertain

Au lendemain de cette explosion, les entrepreneurs qui occupaient les lieux tentent de se tourner vers l'avenir, mais les problèmes comment à poindre.

Dany Deshaies, propriétaire de SoyXpert, souligne qu'en raison de cet incendie, les produits SoyXpert ne seront pas sur les tablettes pendant au moins six mois. Ça, c’est vraiment la plus grosse problématique. Quelqu’un va prendre notre place en attendant , croit-il.