Nathan Gaucher impressionne au match des meilleurs espoirs de la LCH

Nathan Gaucher n’a pas manqué sa chance d’impressionner les recruteurs de la LNH, mercredi soir, au match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. L’attaquant des Remparts a marqué un but dans la victoire de 3-1 de son équipe, les Blancs, contre l’équipe rouge, à Kitchener.

L’échec avant de l’imposant joueur de centre et son coéquipier Reid Schaefer a d’abord forcé un revirement en zone offensive, en 2e période, et Gaucher a complété une séquence tic-tac-toe quelques secondes plus tard, poussant une passe du Montréalais Antonin Verreault dans le fond du filet.

Le but portait la marque à 3-1 en faveur des Blancs dans la rencontre opposant les meilleurs hockeyeurs au pays éligibles au prochain encan du circuit Bettman.

Un choix de première ronde?

Auteur de 24 buts et 16 passes en 49 matchs cette saison dans l'uniforme des Remparts, Nathan Gaucher est classé par le bureau central de recrutement de la LNH comme un potentiel choix de première ronde au repêchage, en juillet

Quant à l’Ontarien Shane Wright, vu par plusieurs comme le meilleur espoir du prochain repêchage, il a inscrit l’unique but des Rouges dans une cause perdante, mercredi soir.

Celui pour qui certains partisans des Canadiens de Montréal allument déjà des lampions a été nommé joueur du match de son équipe, tandis que Jagger Firkus, des Warriors de Moose Jaw, s’est mérité le même honneur chez les Blancs.