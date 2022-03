Besoin criant de bénévoles et d’arbitres dans le baseball mineur

C’est environ 150 à 225 membres de plus à desservir en Outaouais. L’année passée, on avait environ 1500 membres actifs. On s’attend à aller chercher ce 10 ou 15 % supplémentaire puisque la COVID est pas mal terminée et que le masque sera abandonné , explique le président de Baseball Québec Outaouais, Mathieu Blondin.

Ce coup de circuit amène son lot de retraits au bâton pour les responsables des organisations qui manquent de bénévoles et d’arbitres. Ils lancent donc un appel à l’engagement des parents et des adolescents l’été prochain.

Les jeunes joueurs et joueuses de baseball ont besoin de plus de bénévoles pour les encadrer. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Plus il y a de gens, plus on doit diversifier notre offre de services. On ne sait pas comment le bénévolat va se traduire post-COVID. Ce qu’on sait, c’est qu’on en avait besoin avant, on en a besoin maintenant et on en aura encore besoin dans l’avenir , souligne le président de l’Association de baseball amateur d’Aylmer (ABAA), Stéphan Ouimette.

L’Association de baseball amateur d’Aylmer ABAA aura encore une fois la part du lion des membres en Outaouais. L’augmentation démographique est importante dans ce secteur, mais le nombre de bénévoles ne suit pas la même courbe.

Plus on a d’équipes, plus on aura besoin d'entraîneurs. Est-ce qu’on va être capable de former plus d'entraîneurs qualifiés? Je l’espère. On est capable de leur donner plus de ressources, définitivement il faut aller vers une stratégie comme ça , ajoute Ouimette.

Le président de l'Association de baseball amateur d'Aylmer et entraîneur, Stéphan Ouimette. Photo : Gracieuseté de Stéphan Ouimette

« La diminution des bénévoles, ce n'est pas nouveau et tout le monde écope. On va essayer de s’entraider entre associations, créer de la collaboration » — Une citation de Stéphane Ouimette, président de l'ABAA

Cette pénurie de bénévoles est d’autant plus inquiétante que le baseball en Outaouais ne souffre plus de problèmes d’infrastructures.

Les installations s'en viennent de mieux en mieux. On a un excellent partenariat avec la Ville de Gatineau. Ils ont commencé à faire des réfections, surtout au niveau des lumières dans tous les secteurs avec des lumières LED. Le changement est phénoménal , raconte Blondin.

Mathieu Blondin est arbitre et président de Baseball Québec Outaouais. Photo : Gracieuseté de Mathieu Blondin

Pour grossir ses rangs, l’Association compte notamment engager davantage les jeunes joueurs de baseball qui sont intéressés par le coaching.

Ce sont souvent les mêmes bénévoles qui font constamment les mêmes tâches. Ils s’épuisent et on les perd. Si on est plus nombreux, on peut mieux se diviser les tâches et on va moins s'essouffler et en offrir plus, lance le président de l’Association de baseball amateur d’Aylmer ABAA , optimiste.

Un terrain de baseball du secteur d'Aylmer, à Gatineau Photo : Radio-Canada

On essaie de nouvelles stratégies. Un programme a été mis sur pied pour que des jeunes viennent entraîner des équipes. On veut aussi demander aux retraités de redonner un coup de main pour mettre en action nos jeunes qui ont été arrêtés tellement longtemps et qui vont avoir besoin de bouger.

L’Association de baseball amateur d’Aylmer ABAA compte aussi sensibiliser les parents aux bons comportements à adopter envers les entraîneurs et les arbitres afin de ne pas les décourager et s’assurer qu’ils vont demeurer en poste.

Le manque d'arbitre est aussi criant

La pénurie de personnel se pose sur les lignes de côté, mais également derrière le marbre. La région n’a jamais compté aussi peu d’arbitres.

C’est vraiment un gros enjeu dans toute la province. Il manque d’arbitres au soccer, au hockey, mais surtout au baseball. Ça été extrêmement difficile l’année passée , souligne Blondin qui est également officiel.

Le nombre d'arbitres a atteint un plancher en Outaouais en 2021. Seulement 50 personnes ont été rémunérées pour superviser des rencontres.

Le baseball mineur en Outaouais manque cruellement d'arbitre en vue de la prochaine saison. Photo : Darryl Gershman

« Il nous en faut 90 pour être à l’aise. Une centaine serait encore mieux. En bas de ça, il faut aller chercher des arbitres de l’extérieur pour nous donner un coup de main. » — Une citation de Mathieu Blondin, arbitre et président de Baseball Québec Outaouais

Pour motiver ses arbitres, plusieurs associations vont payer leur équipement une fois leur formation terminée. Ils vont également mieux encadrer les jeunes qui démarrent dans ce métier estival parfois exigeant.

Nous avons un gros projet de supervision et d’accompagnement de nos arbitres. On veut les épauler et être présent quand il y a des matchs pour répondre rapidement à leurs questions. Nous voulons nous assurer qu’ils sont à l’aise et qu’ils n’ont pas peur de faire des erreurs. J’ai fait ma part d’erreurs, mais l’arbitrage est une responsabilité valorisante , renchérit Blondin.

Baseball Québec Outaouais encourage les parents à ne pas tarder à inscrire leurs enfants pour aider au recrutement de bénévoles et à une meilleure planification.