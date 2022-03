Nouvelles sanctions du G7 contre la Russie

Les États-Unis et le G7 vont clairement indiquer que les sanctions contre la Russie incluent les transactions libellées en or avec la Banque centrale russe.

Les sanctions en cours contre les élites russes, la Banque centrale et le président Vladimir Poutine n'ont pas eu d'impact sur les réserves d'or accumulées par Moscou.

La Russie détient environ 130 milliards de dollars de réserves d'or et la Banque centrale a annoncé le 28 février qu'elle reprendrait l'achat d'or sur le marché intérieur des métaux précieux.

Selon la Maison-Blanche, cette décision diminuera la capacité de la Russie d’utiliser ses réserves internationales pour soutenir l'économie russe et financer la guerre contre l'Ukraine.

Le G7 et l'Union européenne ont également annoncé un nouvel effort pour partager des informations et coordonner leur réponse pour empêcher la Russie de se soustraire à l'impact des sanctions.

Par ailleurs, la Maison-Blanche imposera de nouvelles sanctions contre 328 députés de la Douma, ainsi que la Chambre basse elle-même, et 48 grandes entreprises publiques du secteur de la défense.

Londres a annoncé également qu’elle ciblerait 59 entités et individus russes et six biélorusses. La liste inclut des banques, de grands groupes industriels et des membres de l'élite russes, notamment Gazprombank, Alfa Bank et Polina Kovaleva, considérée comme la belle-fille du ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov.

Ces annonces interviennent alors que le président américain, Joe Biden, est à Bruxelles pour un triple sommet de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne afin de coordonner la réponse occidentale à l'invasion de l'Ukraine.