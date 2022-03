La femme qui a accusé Arlen Dumas d’inconduite sexuelle il y a 3 ans rompt le silence

Une femme de la Première Nation du lac Manitoba, Bethany Maytwayashing, n’a pas été surprise d’entendre de nouvelles allégations de harcèlement et d’agression sexuelle portées contre le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas.

Il y a trois ans, Bethany Maytwayashing a rendu publiques des allégations selon lesquelles le grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba (Assemblée des chefs du Manitoba ACM ) lui aurait envoyé des messages inappropriés.

La semaine dernière, Arlen Dumas a été suspendu à la lumière de nouvelles allégations de la part d'une femme travaillant à l'Assemblée des chefs du Manitoba ACM comme cadre supérieur.

Aucune des allégations soulevées dans ce texte n’a été prouvée devant un tribunal.

Arlen Dumas n'a pas été officiellement inculpé par la police de Winnipeg. Il n'a pas répondu à une demande de commentaire.

« Honnêtement, j'ai ressenti beaucoup de soulagement quand j'ai entendu une autre femme parler. » — Une citation de Bethany Maytwayashing, originaire de la Première Nation du lac Manitoba

La jeune femme de 25 ans ne vit plus au Manitoba et a déménagé sur l'île de Vancouver. Elle avoue que malheureusement, cette dernière allégation donne plus de crédibilité à son histoire.

Bethany Maytwayashing explique qu'après avoir raconté son histoire, les gens l'ont blâmée et l'ont intimidée en ligne. Personne ne m'a vraiment crue , a-t-elle déclaré.

Arlen Dumas a nié qu'il essayait de commencer une relation avec la jeune femme. Pour lui, il s’agissait simplement d’un style de communication mal interprété.

À l’époque, elle était nouvelle à Winnipeg et commençait tout juste à découvrir sa culture. Selon la jeune femme, Arlen Dumas a vu sa vulnérabilité et a profité de sa position de pouvoir.

Avec le recul, Bethany Maytwayashing explique que parler de ce qui lui est arrivé a été une expérience terrible. Elle dit qu'à l'époque, elle a reçu des messages de personnes lui disant qu'elle avait leur soutien, mais qu'elles ne voulaient pas s'exprimer par crainte des répercussions.

« Et ça fait mal […] je me sentais impuissante. » — Une citation de Bethany Maytwayashing, originaire de la Première Nation du lac Manitoba

Bethany Maytwayashing a affirmé regretter la manière dont sont dirigées les communautés des Premières Nations. Ce système de société patriarcale ne fonctionne pas pour nous […] je pense que nous devons revenir à [des sociétés plus] matriarcales et laisser les femmes donner l'exemple, a souligné la jeune femme de 25 ans.

Le système patriarcal dans les PN : des résidus de la colonisation

Sur neuf chefs manitobaines, en poste ou à la retraite, contactée par Canadian Broadcasting Corporation CBC , seule une femme a souhaité s’exprimer.

Dans un courriel, la chef de la Nation crie de Misipawistik, Heidi Cook, a écrit: Cela fait partie des résidus de la colonisation et ne fait pas partie de nos structures de gouvernance traditionnelles.

La chef de la Nation crie de Misipawistik, Heidi Cook, a souligné que certaines tendances sont des « résidus de la colonisation ». Photo : Misipawistik Cree Nation Chief

La chef Heidi Cook observe qu’elle fait partie d'un retour à des formes de gouvernance plus traditionnelles, plus équilibrées et accueillantes que les formes colonisées que nous nous étions imposées .

Le patriarcat a été intégré à la Loi sur les Premiéres Nations et ces règles imposées ont perturbé les modes de vie des sociétés traditionnelles, a expliqué la professeure de sociologie à l'Université de Calgary et membre de la Première Nation Athabasca Chipewyan en Alberta.

Il faut mieux faire

Heidi Cook, souligne qu’il incombe aux dirigeants de se conduire avec respect et dignité afin d'être efficaces.

Nous ne manquons pas de bons leaders dans nos communautés et nous n'avons pas à nous contenter de moins , a-t-elle écrit.

Selon Cora Voyageur, les pressions et les attentes envers les femmes n'ont fait qu'augmenter au fil des ans. Mais, pour elle, il y a de l'espoir. Le nombre de femmes leaders autochtones augmente, tout comme les appels à la responsabilisation.

Après les allégations de la jeune femme en 2019, Arlen Dumas avait pris un bref congé de son rôle au sein de l'Assemblée des chefs du Manitoba ACM pour suivre une formation de conseil et de sensibilité professionnelle.

L’Assemblée des chefs du Manitoba ACM n’a pas souhaité dire si une enquête interne avait été menée en 2019 et si la formation d’Arlen Dumas était terminée, avant la date limite.

Bethany Maytwayashing dit être passée à autre chose et ne s'attend plus à des excuses de la part d’Arlen Dumas.

Je voulais juste qu'il montre qu'il peut admettre qu'il avait tort , a-t-elle déclaré. Elle espère qu'il pourra faire un examen de conscience envers cette femme parce qu'ils ont travaillé ensemble .