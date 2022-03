La microbrasserie Beemer lance une bière aux couleurs de l’Ukraine

L’entreprise a conçu une canette spéciale aux couleurs du drapeau ukrainien pour sa bière blonde de type lager connue sous le nom de Roberval.

Le copropriétaire de la microbrasserie Beemer, le comédien Jeff Boudreault, explique que l’entreprise se sentait impuissante devant la situation en Ukraine et cherchait une façon d’aider.

C’est la force du nombre qui va faire une différence, souligne-t-il. Je sais que la pandémie n’a pas été facile pour personne, mais là-bas ils ont eu la pandémie et en plus ils ont une guerre. Je pense que tout le monde est capable de faire son petit bout.

La microbrasserie Beemer a choisi de verser les profits de la bière à la Croix-Rouge en raison de l’aide humanitaire que fournit l’organisme sous la forme de fournitures médicales essentielles, de soutien psychosocial, de nourriture, d’eau potable, de vêtements, d'hébergement, d'articles d’hygiène personnelle, de combustible et d’autres fournitures d’urgence.

« Ils en ont pour un bout là-bas, donc le but ce n’est pas de faire deux brassins et d’arrêter là. C’est d’en ramasser le plus longtemps possible. »