Un budget provincial positif et prometteur, selon l’analyste politique Stephen Kenny

Le professeur émérite à l’Université de Regina et analyste de la scène politique provinciale, Stephen Kenny, entrevoit positivement la baisse du déficit de plus de 80 % comparativement à ce qui était prévu.

Le gouvernement prévoit un déficit budgétaire de 463 millions de dollars en 2022-2023, alors que le budget précédent prévoyait un déficit de 2,6 milliards de dollars. Une avancée qu’il juge positive.

« C’est vraiment la reprise économique qui commence. » — Une citation de Stephen Kenny, professeur émérite à l’Université de Regina et analyste de la scène politique provinciale

Selon Stephen Kenny, cela correspond bel et bien à un budget post-pandémie.

En plus de la réduction du déficit budgétaire, l'analyste souligne que les projections des prix de produits sont prometteuses. Il fait allusion notamment à la projection du baril d’huile à 55 $, qui est actuellement à 110 $ sur le marché et au prix de la potasse qui a augmenté de plus de 100 % dans les derniers mois.

M. Kenny souligne également l’apport du climat d’investissement dans différents secteurs et plus précisément celui de la potasse et du canola.

Le professeur émérite souligne également l’investissement prévu de 13 milliards pour construire des usines de broyage de canola, ce qui va permettre de créer 9000 emplois, dont 2500 postes permanents, après les travaux de construction.