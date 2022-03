Eau contaminée à Shannon : des centaines de militaires toujours introuvables

La période d'admissibilité des réclamations, d'une durée d'un an, doit se terminer en juillet prochain. À quelques mois de l'échéance, 1250 demandes ont été présentées à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, administrateur de l'action collective.

On espérait beaucoup plus.

Des centaines, voire des milliers d'autres n'ont pas encore réclamés leur dû. On cherche désespérément à les retrouver , souffle au bout du fil Me Charles Veilleux, avocat représentant les citoyens de Shannon depuis les débuts de cette saga.

Dans l'impasse, ce dernier espère obtenir un délai supplémentaire pour permettre aux victimes de présenter un dossier au-delà du mois de juillet. Me Veilleux veut poursuivre les recherches et lancer une nouvelle offensive publicitaire en plus gros format, avec de la couleur .

Me Charles Veilleux admet qu'il est plus difficile qu'anticipé de joindre toutes les personnes admissibles à une indemnisation. (Archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Capovilla

Pas de noms

Éparpillés un peu partout au pays, et même ailleurs sur la planète selon l'avocat, de nombreux militaires ou ex-militaires n'ont parfois laissé aucune trace de leur passage dans les logements situés près de la base militaire de Valcartier.

Selon Me Veilleux, plusieurs ignorent probablement qu'ils ont droit, tout comme leurs conjoints, à des indemnités de 250 à 1000 dollars pour chaque mois de résidence durant la période touchée par le recours. Les montants varient selon les groupes d'adresses et les périodes visées, échelonnées entre 1995 et 2006.

La situation s'explique par l'absence d'une liste de noms fournie par la Défense nationale pour permettre de retracer ces locataires et leurs familles, selon le Regroupement des citoyens de Shannon.

Le protocole de réclamations établi entre les parties, et entérinée devant la Cour supérieure, n'obligeait pas l'armée à donner cette liste pour des raisons, dit-on, de confidentialité. Ça a été discuté par les avocats, mais ça n'a jamais été dans le jugement , affirme Marie-Paule Spieser, présidente du regroupement.

La Défense nationale n'a pas fourni une liste de noms aux avocats de l'action collective sur l'eau contaminée. Photo : Radio-Canada

Selon elle, le rôle de la Défense nationale n'est que de valider les renseignements fournis dans une réclamation après qu'elle ait été présentée à Raymond Chabot Grant Thornton. L'armée va confirmer [le nom et les mois de résidence], mais il faut que la réclamation vienne du militaire ou de l'ex-militaire.

Autrement dit, la Défense nationale n'aide pas activement à retracer les locataires admissibles, déplore Mme Spieser. Les responsables de l'action collective n'ont en main que des adresses. Les seuls autres outils à leur disposition sont le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux.

Celle qui réside toujours à Shannon met également une partie de la responsabilité sur les avocats du regroupement. Il leur revient à eux aussi, poursuit-elle, de redoubler d'effort.

20 ans plus tard : où sont-ils?

À l'ouverture de la période de réclamations, des avis publics ont été diffusés l'été dernier dans les journaux locaux et nationaux, y compris dans le Globe and Mail et le National Post, ainsi que dans des revues militaires.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, les Forces armées canadiennes disent avoir respecté leur part du protocole.

La plupart des membres du groupe qui servent toujours au sein des Forces armées canadiennes ont notamment été ciblés et ont reçu un avis individuel concernant le processus de réclamation. L’avis a en outre été publié sur Canada.ca et envoyé par courriel à tous les membres des FAC et employés du ministère de la Défense nationale , soutient un porte-parole.

Selon Marie-Paule Spieser, il est fort possible que plusieurs anciens locataires ne soient plus dans les forces armées aujourd'hui. Photo : La Presse canadienne / Lars Hagberg

L'opération, dit-on, sera répétée à au moins deux autres reprises au cours de la période de réclamations.

Mais plus de 20 ans après les faits, Marie-Paule Spieser doute que tous les locataires soient toujours dans la force active et qu'ils aient reçu le mémo. Vingt ans plus tard, c'est sûr que ces personnes-là ne sont plus à Valcartier. Il n'y a pas personne qui habite un logement militaire pendant plus que 4 ou 5 ans , souligne-t-elle.

« Ce sont ces gens-là qu'on a de la difficulté à rejoindre. [...] Moi je pense que c'est une grosse partie de cette population-là qui n'a pas fait sa réclamation. » — Une citation de Marie-Paule Spieser, présidente, Regroupement des citoyens de Shannon

Son collègue au regroupement citoyen, Jean Bernier, abonde dans le même sens. Moi, j'avance que la majorité des personnes de la base militaire, conjoints et conjointes, ne sont pas au courant [qu'il y a une action collective].

Il n'est pas non plus exclu que certains soient aujourd'hui décédés, rendant la tâche de rejoindre leur succession encore plus complexe.

Pendant des années, le trichloréthylène a été utilisé dans une usine de fabrication de munitions située sur la base militaire de Valcartier. (Archives) Photo : Radio-Canada / Maxime Corneau

Une longue saga

Les citoyens de Shannon ont obtenu gain de cause dans un premier jugement rendu par la Cour supérieure en 2012. La Défense nationale, SNC-Lavalin et l'entreprise General Dynamics ont été trouvés responsables de la contamination de la nappe phréatique au trichloréthylène (TCE).

Un jugement de la Cour d'appel, en janvier 2020, a permis d'étendre le nombre de personnes admissibles et a fait bondir le montant des dommages pour les victimes.

La longue saga judiciaire n'a cependant jamais permis, à ce jour, de faire la preuve entre la contamination de l'eau et des cas accrus de cancer, tel que l'espérait le Regroupement des citoyens de Shannon.