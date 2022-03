Vote de confiance par la poste : déception pour des commerçants de Red Deer

Dans la foulée de la décision du conseil d’administration du Parti conservateur uni (PCU) de tenir le vote de confiance de son chef par la poste , des commerçants de Red Deer sont déçus. Pour les restaurants, les hôtels et d’autres entreprises de la municipalité au sud d’Edmonton, l’événement représentait un coup de pouce économique avec près de 15 000 personnes attendues le 9 avril prochain.

Les commerces de Red Deer devront chercher ailleurs une bouffée d’air frais économique avec leur espoir d’une fin de semaine occupée parti en fumée.

Avec autant de personnes réunies pour l'événement, ça aurait été formidable. Je pense que nous essayons tous de nous remettre au niveau financier. Ça aurait été des ventes énormes , se désole Bobby Scott, gérante du service au restaurant It’s All Greek to Me, qui se trouve à quelques rues de l’hôtel où devait se tenir l’assemblée extraordinaire.

Selon elle, l'arrivée de milliers de personnes cherchant un endroit pour dormir, pour déjeuner, ou pour se divertir aurait été une entrée importante d'argent pour la ville et pour l'industrie hôtelière.

« C’est très décevant. » — Une citation de Bobby Scott, gérante du service, It’s All Greek to Me

Bobby Scott a déclaré que le personnel s'enthousiasmait déjà de l'arrivée prévue de plus de 3000 personnes à Red Deer pour la réunion du Parti conservateur uni PCU .

La déception est partagée par Andres Lemus, propriétaire du restaurant Las Palmeras. Il avait demandé à tout son personnel d’être disponible la fin de semaine du 9 avril.

C’est décourageant quand vous vous attendez à un potentiel d’affaires comme celui-là pour votre ville, mais finalement tout est annulé , a exprimé celui qui explique être habitué à de telles déceptions en raison des montagnes russes d'achalandages causées par la pandémie de COVID-19.

Andres Lemus a indiqué qu'il était également nerveux à propos du rassemblement prévu, sachant que des manifestants pouvaient aussi être présents. D’autant plus qu’il prend toujours des précautions contre le coronavirus, ce qui peut déplaire à certains clients à son avis.

Un autre événement annulé

Pour les commerçants de la municipalité de Red Deer, il s'agit d’un autre événement d’envergure annulé en l’espace de quelques mois.

En décembre dernier, en raison de la COVID-19, la Fédération de hockey international a décidé de reporter le Championnat du monde junior de hockey sur glace qui devait avoir lieu à Edmonton et à Red Deer.

D'après les informations de Janet French