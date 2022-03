Des propriétaires accueillent froidement les mesures pour freiner la hausse des loyers

On fait aussi de l’information en format collation.

Le gouvernement Higgs dit prendre les mesures nécessaires, mais pour certains propriétaires, le budget n'est que de la poudre aux yeux et la province passe à côté des véritables enjeux.

C’est une mesure facile pour bien paraître. Mais ça n'attaque pas le vrai problème qui est vraiment un manque de logement pour les personnes à revenu plus modique , estime Maxim Poulin.

Le problème fondamental, selon le propriétaire Maxim Poulin, est le manque de logements pour les personnes à faibles revenus. Photo : Radio-Canada

Maxim Poulin est un propriétaire indépendant qui possède près d’une dizaine de logements répartis dans quatre édifices situés entre Caraquet et Bas-Caraquet.

Il ne craint pas le plafond d’augmentation des loyers de 3,8 % pour un an exigé par le gouvernement.

Le jeune propriétaire prend également avec un grain de sel la réduction de moitié de l’impôt foncier des propriétaires de logements locatifs.

Oui, les taxes diminuent, mais c’était déjà assez budgété. La hausse de toutes les choses, juste la neige à cause du prix de l’essence, toutes ces choses-là, on n’a pas le choix là. Si ce n’est pas le locataire qui paye, c’est moi. Si je paye, je n'ai pas les moyens, je perds, quelqu’un d'autre achète de l'extérieur, puis c’est encore pire pour le prix des loyers , affirme M. Poulin.

Guy Bocage, propriétaire d’un gîte touristique et d’immeubles résidentiels dans la région de Caraquet, exprime un avis similaire.

« Le gouvernement a voulu sauver la chèvre et le chou, faire des satisfaits, mais finalement, ça fait des insatisfaits », estime le propriétaire Guy Bocage. Photo : Radio-Canada

Les assurances, je les ai reçues dernièrement, c’est 30 % de plus. On parle d’un congé de taxe pour les propriétaires, mais c’est tout à fait loufoque parce qu’on a reçu en novembre des évaluations. On a 15 % en évaluation supplémentaire. Donc, la taxe va augmenter de 15 % , dit-il.

Là, on vient de couper pendant trois ans une partie minime de l’autre partie qui va faire que le gouvernement va avoir le même nombre de piastres dans les poches. Sauf que ça paraît bien dans un budget. On enlève le montant, mais on l’a progressé sur la valeur. La valeur, il faut qu’elle augmente, c’est sûr. Il ne perdra rien, le gouvernement , ajoute Guy Bocage.

Avec ces mesures, le gouvernement Higgs espère mettre un baume sur la crise du logement. Il reste à voir si ces mesures seront suffisantes.

D’après un reportage de Mario Mercier