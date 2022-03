Fondaction devient partenaire d’une PME innovante de Gaspé

Méconnue du grand public, Plaquettes de frein haute performance B.B., de Gaspé, fabrique des plaquettes de frein 100 fois plus grosses que celles d’une automobile tout au bout de la péninsule, dans le parc industriel du port de Gaspé.

C’est la seule entreprise en Amérique du Nord qui détient une certification de General Electric (GE) pour des plaquettes de frein, ce qui lui ouvre les marchés d’exportation.

Fondaction, le fonds d’investissement de la Confédération des syndicats nationaux CSN , s’est récemment associé à l’entreprise afin de la soutenir dans ses projets d’expansion, dont le développement de marchés et de nouveaux produits.

Nouveaux marchés

La PME, qui exporte 90 % de ses produits, vend surtout en Amérique du Nord, mais est en train de se tailler une place sur le marché européen.

Les équipementiers dans l’éolien sont surtout européens, sauf General Electric GE. La mise en marché pour une entreprise basée en Amérique du Nord est un peu plus difficile et demande plus de démarchages, selon le fondateur et président de la petite et moyenne entreprise PME , Christian Babin.

Les produits, commercialisés sous le nom de Kuma Brakes, ont toutefois plusieurs atouts qui les distinguent.

Fabrication de plaquettes de frein pour éoliennes haute performance à Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada

Les plaquettes Kuma Brakes sont issues d’un long processus d’innovation. Les premières recherches sur les matériaux de friction ont été lancées en 2010 en collaboration avec le Conseil national de recherche du Canada.

On a quelques formulations, différents types de matériaux de friction dont certains sont équivalents à ce qui existe et d’autres sont supérieurs avec un taux d'usure moins grand , fait valoir Christian Babin.

Un des potentiels de croissance de l'entreprise est le transfert de cette technologie dans d’autres domaines qui utilisent des freins de grandes dimensions, comme les trains haute vitesse, les avions ou les convoyeurs de minerai.

Innovation

Un des autres avantages innovants de l’entreprise est la grande automatisation de l’usine.

Plaquettes de frein haute performance B.B. embauche seulement une dizaine d’employés.

Tout est automatisé. On a même un quart de travail le soir qui peut se faire sans employés dans l’usine. C’est ce qui fait qu’on peut mieux rivaliser sur la scène internationale et contrer la pénurie de main-d'œuvre , indique Christian Babin. L’homme d’affaires affirme travailler surtout avec des diplômés universitaires. Il faut investir dans la manière grise , dit-il.

Christian Babin ajoute que Plaquettes de frein haute performance B.B. est un modèle d’entreprise peu fréquent dans une région dont l’économie est traditionnellement axée sur l’exploitation et l’exportation de ressources. Avant nous, dit-il, ce sont les mines. On s’approvisionne à l’international et on vend à l’international. Il n’y a rien qui vient du Québec.

Un projet de retraite

Ce train d'innovations, c'est le projet de retraite de Christian Babin, qui se décrit d'abord comme un développeur.

L'ancien professeur en maintenance industrielle du Cégep de Gaspé raconte que l’idée d’une telle entreprise est venue au moment où Québec lançait ses premiers appels d’offres dans le secteur éolien. La construction des premiers parcs éoliens était assortie de conditions qui obligeaient les promoteurs à intégrer un certain pourcentage de contenu régional.

Christian Babin, fondateur de Plaquettes de frein haute performance B.B., à Gaspé (archives) Photo : Radio-Canada

À l’époque, l’homme d’affaires avait travaillé avec une entreprise spécialisée du Saguenay dans la fabrication de freins. Il ne restait rien pour Gaspé , commente celui qui allait alors se lancer dans un projet complémentaire : les plaquettes.

Au moment où Québec s'apprête à relancer la filière éolienne, il est maintenant plus que prêt et peut même rêver à d'autres horizons.