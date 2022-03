Les popotes roulantes offrent bien plus que des repas

Quelque 125 repas sont préparés chaque jour dans le sous-sol de l'église Saint-Édouard avant d’être distribués par les bénévoles. La clientèle a augmenté de 10 % à 15 % au cours des deux dernières années.

Les bénévoles constatent que leur travail dépasse le simple fait d’apporter de la nourriture aux personnes âgées ou vulnérables.

Les bénévoles Lyne Maltais et Louise Bouchard livrent des repas. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

On arrive et la porte s'ouvre avant qu'on arrive, puis là ça nous parle, ça a besoin de nous parler, puis ça nous raconte leurs petites affaires, relate Lyne Maltais, une bénévole membre du regroupement des popotes roulantes du Québec. On les écoute et on les réconforte.

« Des fois, on est la seule personne qu’ils vont voir dans leur journée, souvent, souvent souvent, fait qu'ils nous attendent! » — Une citation de Lyne Maltais, bénévole

Andrée Gagnon est l'une des clientes de la Popote mobile de La Baie. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Moi le contact puis la livraison, c'est quelque chose, c'est un plus pour moi , reconnaît Andrée Gagnon, une cliente de la Popote mobile de La Baie. La femme de 83 ans est encore très active, mais elle ne cuisine plus depuis la mort de son conjoint il y a deux ans. Elle reçoit maintenant des repas cinq jours par semaine.

Bénévoles recherchés

La gratitude des clients comme Andrée Gagnon fait la paye des bénévoles dont le nombre a fondu de moitié depuis le début de la pandémie, s'attriste Louise Bouchard qui est aussi présidente de la popote mobile.

« Dans les objectifs de la popote, c'est de donner une saine alimentation aux aînés pour qu'ils gardent leur autonomie et qu'ils restent le plus longtemps à domicile. » — Une citation de Louise Bouchard, présidente de la Popote mobile de La Baie

Elle lance un appel à ceux qui aimeraient s’impliquer dans la popote de leur secteur. On essaie de faire du recrutement de bénévoles, mais je ne sais pas comment avec le retour, avec la vie normale, si on va en avoir , dit-elle.

Au Québec, 30 000 personnes ont recours aux popotes roulantes chaque année.

D'après le reportage de Catherine Paradis