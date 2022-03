À Prince-Ouest, les activités pour les aînés se suivent et ne se ressemblent pas

Béatrice Perry savoure le fait de se retrouver au Centre acadien de Prince-Ouest, mardi. Avec la quinzaine de personnes présentes, des aînées pour la plupart, elle tricote un petit ruban jaune, à l'aide d'une bobine et d'une aiguille. Objectif : fabriquer un soleil, qui sera intégré à l'œuvre d'art collective que l'artiste Lynn Gaudet fabrique, dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie.

« Avec la COVID, on a manqué de se rencontrer. »

On fait aussi de l’information en format collation.

Chacune des six régions francophones de l'Île participe à l'élaboration du tableau final. Perles de papier, aquarelles, macramé, Lynn Gaudet a varié les plaisirs, mais en ayant toujours l'accessibilité comme point de mire.

Il fallait que ce soit quelque chose que, peu importe si l'enfant a 5 ans ou l'aîné à 80 ans, ils soient capables de faire. Faire du tricot, c'est un peu difficile, ça ne s'apprend pas en 1 h 30. Mais avec la bobine, une fois qu'on attrape le tour, on est capable de le faire , détaille-t-elle.

Pour l'artiste Lynn Gaudet, l'un des objectif de l'activité artistique est d'être accessible au plus grand nombre. Plutôt que d'apprendre aux participantes à tricoter, elle a distribué des trousses contenant des outils permettant de réaliser l'œuvre sans prérequis. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

J'aime ça! , lance Béatrice Perry. C'est de la nouveauté, tout ce qu'on fait c'est nouveau , poursuit Fréda Bénard, assise à ses côtés. La présidente du Club des cœurs joyeux, qui regroupe 90 aînés de la région de Prince-Ouest insiste : elle n'a pas le temps de s'ennuyer, pas pantoute!

À écouter aussi : Le reportage diffusé à l'émission Le Réveil de l'Île-du-Prince-Édouard

Le club n'a pas pu se réunir pendant la pandémie, mais a tout fait pour que les aînés soient occupés, même lorsqu'ils devaient rester à la maison.

Avec l'aide du centre communautaire Conseil Rév. S.-É. Perrey, le Club des cœurs joyeux avait mis sur pied un système original lorsque les restrictions de rassemblement étaient les plus fortes, en livrant des petits sacs à domicile, chacun contenant une activité artistique à faire. Un nouveau sac était livré toutes les deux semaines.

Fréda Bénard (à gauche), la présidente du Club des cœurs joyeux, insiste sur l'importance d'avoir des activités variées et régulières pour que les aînés « ne s'ennuient pas ». Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Durant ces deux semaines-là, les aînés faisaient l'activité et au bout des deux semaines, ils étaient sur la roche, excités, parce qu'ils savaient qu'il y avait une autre surprise qui s'en venait , raconte Sylvia McIntyre, agente de développement culturel et communautaire.

« On ne sortait pas de la maison. Si on n'avait pas eu nos sacs… » — Une citation de Béatrice Perry

C'était de la job de préparer ça! C'était des gros sacs. Sylvia et moi on remplissait ça, 55 sacs, c'était de l'ouvrage! Et il fallait les livrer. Ça a été le fun , détaille Fréda Bénard.

Dans la salle, les témoignages sont identiques. Si chacune des participantes interrogées souligne son intérêt pour l'œuvre d'art collective, c'est surtout le plaisir de retrouver les amies qui ressort.

L'activité avec les autres, j'aime ça, c'est intéressant. Avec la COVID, j'ai manqué ça , confie Stella Gallant. J'aime ça, faire de quoi de même, être avec le monde. On a une lot delaugh! , abonde Mary Arsenault en éclatant de rire.

Mary Arsenault a eu « une lot de fun » mardi 22 mars, en participant à l'activité artistique organisée au Centre acadien de Prince-Ouest, en marge des Rendez-vous de la Francophonie. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Scrapbooking, pots de fleurs, lapins de Pâques, tapis hookés, les activités manuelles du club des cœurs joyeux se suivent, mais ne ressemblent pas. Le Conseil Rév. S.-É. Perrey est l'un des seuls centres communautaires qui organise autant d'activités spécifiquement dédiés aux aînés, afin qu'ils ne s'ennuient pas, selon les mots de Fréda Bénard.

« Il y a beaucoup de gens qui vivent seuls. Où je vis, c'est presque toute des madames seules, des messieurs seuls, moi je suis seule. » — Une citation de Fréda Bénard

Sur la quinzaine de participantes à l'activité artistique organisé au Centre acadien de Prince-Ouest, mardi 22 mars, la plupart étaient des aînées membre du Club des cœurs joyeux. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Si l'événement de mardi a regroupé exclusivement des femmes, Sylvia McIntyre explique que les activités sont suffisamment variées pour intéresser tout le monde.

On voit surtout les messieurs venir quand on a des jeux de cartes ou qu'on a une activité de repas. Ils sont complètement différents concernant les activités qu'ils aiment , glisse-t-elle, tout en disant au revoir aux participantes.

Ces dernières pensent déjà à la prochaine activité qui les attend : du yoga.