Sum 41 et Pennywise à Alma en juillet

Une collaboration de Festivalma avec les promoteurs Événements 2M et Bleu Feu a permis la venue dans la région des deux groupes de renommée internationale.

Événements 2M travaillait à l’organisation d’un spectacle de la formation punk californienne Pennywise au Saguenay-Lac-Saint-Jean avant la pandémie. Il devait présenter un spectacle en juillet 2020 sur la Zone portuaire de Chicoutimi, mais l'événement a été annulé. Le groupe canadien Sum 41 s’est joint à Pennywise pour une tournée en 2022.

Les billets, au nombre de 7500, seront mis en vente jeudi à midi. On pense que ça va aller très vite si on se fie à ce qui s’est passé en 2019, affirme le responsable des communications de Festivalma, Frédéric Gagnon. Surtout que c’est une exclusivité dans la région que ce soit de la Côte-Nord, de Charlevoix ou même de Chibougamau, on sent que l’engouement va venir de partout autour d’Alma.