Ukraine : Izioum dans la région de Kharkiv serait tombée aux mains des Russes

La Russie affirme avoir pris le contrôle de la ville d'Izioum dans la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, alors que les autorités locales soutiennent que les combats se poursuivent, un mois après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe.

Au matin du 24 mars, des unités de l'armée russe avaient pris le contrôle total de la ville d'Izioum dans la région de Kharkiv , a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov.

Le maire adjoint Matsokin affirme que plus de 30 personnes pourraient être coincées sous les décombres et dans le sous-sol après une frappe aérienne sur un immeuble résidentiel.

Izioum, qui compte quelque 50 000 habitants, est située sur une route importante menant vers l'est de la région du Donbass qui pourrait permettre aux forces russes du nord-est et du sud-est de se relier.

Un navire russe de transport de troupes détruit

Une colonne de fumée s’élève à proximité du port de Berdiansk, en Ukraine, le 24 mars 2022. Photo : Associated Press

La marine ukrainienne a affirmé de son côté avoir détruit un navire de transport de troupes russes ancré dans le port de Berdiansk, ville proche de Marioupol sur la mer d'Azov.

Le navire de transport de troupes Orsk a été détruit dans le port occupé de Berdiansk. Gloire à l'Ukraine! a écrit la marine dans un message sur son compte Facebook, accompagné de trois photos : un gros plan du navire non endommagé, et deux photos montrant, de loin, de la fumée dans le port et un bateau en feu, sans qu'on y distingue clairement le bateau.

Selon l’agence Tass, qui citait la chaîne de télévision du ministère russe de la Défense, ce navire appartenant à la flotte de la mer Noire était le premier navire russe de guerre russe à arriver à Berdiansk, le 21 mars.

Un officier cité par cette chaîne avançait que l’arrivée de ce navire ouvrait des possibilités pour la mer Noire en matière de logistique, entre autres en permettant l’utilisation du port de Berdiansk.

L’information avancée par l’Ukraine était invérifiable dans l'immédiat. L'armée russe ne donne que très rarement des informations sur ses pertes.

Le port de Berdiansk est situé à 80 km à l'ouest du port stratégique de Marioupol, dont les Russes tentent de s'emparer depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Marioupol est assiégé depuis la fin de février et pilonné sans répit.

Au moins quatre personnes sont mortes, dont deux enfants, et six autres ont été blessées dans des frappes russes sur la localité de Roubijné, près de Louhansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué jeudi le gouverneur de la région, Serguiï Gaïdaï.

Le gouverneur a ajouté que le bilan sera bien pire. L'aviation russe a commencé à larguer des bombes au phosphore sur Roubijné , a-t-il déploré.

D'autres responsables de cette région ont accusé les Russes d'utiliser de telles bombes ces derniers jours, accusations invérifiables dans l'immédiat.

Les Russes agonisent, ils n'arrivent pas à avancer, voilà pourquoi ils ont commencé à utiliser des armes lourdes , a déploré M. Gaïdaï.