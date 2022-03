Guerre en Ukraine : un mois plus tard, Poutine a commis une « grosse erreur »

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Un mois après le début de la guerre en Ukraine, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg soutient que le président russe Vladimir Poutine a commis une « grosse erreur », notamment en sous-estimant la résistance des Ukrainiens.

Stoltenberg a fait cette déclaration juste avant l’ouverture d’un sommet extraordinaire de l’OTAN. Le président (ukrainien) Zelensky va s'adresser aux dirigeants de l'Alliance et ils vont examiner leur soutien pour aider l'Ukraine à exercer son droit à l'autodéfense , a expliqué M. Stoltenberg. En entrevue avec la BBC, le haut dirigeant décrit la guerre entre la Russie et l’Ukraine comme la plus grave crise de sécurité depuis une génération. La réunion d’aujourd’hui démontrera l’importance pour l’Amérique du Nord et l’Europe de faire front ensemble dans cette crise, a-t-il ajouté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un appel enflammé aux citoyens du monde entier à manifester contre l’invasion russe de son pays, un mois après le début de la guerre. Allez-y avec des symboles ukrainiens pour défendre l'Ukraine, pour défendre la liberté, pour défendre la vie! , a lancé M. Zelensky dans la nuit de mercredi à jeudi dans un message vidéo en anglais. Retrouvez-vous sur les places, dans la rue, montrez-vous et faites-vous entendre! Exprimez-vous, manifestez depuis vos bureaux, vos maisons, vos écoles et vos universités, manifestez au nom de la paix! , a martelé le président. Le monde doit arrêter la guerre. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a soutenu dans une entrevue avec une chaîne télévisée espagnole que les Russes ne veulent rien négocier actuellement. Tout ce qu’ils veulent, c'est d’occuper le territoire. La Russie veut encercler la côte jusqu'à la frontière avec la Moldavie et isoler l'Ukraine de la mer. La Russie voudra négocier seulement que lorsqu’elle aura obtenu une position de force , a ajouté Josep Borrell. M. Borrell a déclaré que l'Union européenne et ses alliés continueront à fournir une aide militaire à l'armée ukrainienne. Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget? L’OTAN va discuter jeudi de la nécessité de réinitialiser ses défenses sur son flanc oriental , a dit Jens Stoltenberg. L'Alliance déploiera quatre nouveaux groupements tactiques en Bulgarie, Roumanie, Hongrie et Slovaquie pour renforcer ses défenses contre la Russie. S’il n’est pas question pour le moment d’envoyer des troupes sur le terrain, les 30 nations membres de l’OTAN enverront des équipements qui permettront à Kiev de se défendre contre des attaques biologiques, chimiques ou nucléaires. Les mesures prises par Poutine ont pour but de nous effrayer afin de nous dissuader d'aider l'Ukraine. Nous ne devons absolument pas tomber dans ce piège , a déclaré la première ministre de l’Estonie, Kaja Kallas, à son arrivée au sommet de l'OTAN. Poutine ne peut pas gagner cette guerre. C’est très important pour nous tous , a plaidé la première ministre. À lire aussi : Notre résumé quotidien sur la guerre en Ukraine

