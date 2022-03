Elle fuit les bombes et l’Ukraine dans l’espoir de traiter son cancer au Québec

Alevtyna Markina prépare sa valise, dans son appartement du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, en ce mercredi soir. La chaîne de télévision ukrainienne 1+1 joue en trame de fond, relayant les dernières nouvelles de la guerre.

C’est beaucoup de stress , avoue-t-elle.

Ses parents habitent Kryvyï Rih, la ville natale du président Volodymyr Zelensky, dans le centre-est de l’Ukraine, menacée par l’avancée des troupes russes. Mais depuis quelques semaines, sa mère menait déjà un autre combat.

Elle a été diagnostiquée d’un cancer de l'intestin au mois de janvier, c'était un jour avant sa fête de 53 ans , explique Alevtyna.

Olena a commencé ses traitements de chimiothérapie au quatrième jour de la guerre, mais ils ont été interrompus par les sirènes. Elle a dû se réfugier au sous-sol de l'hôpital, après quoi les médecins lui ont dit de ne pas revenir. Trop dangereux et les médicaments commencent à manquer.

C'est une question de vie ou de mort, dit Ayoub Dasser, le conjoint d’Alevtyna. La madame, elle ne peut pas faire les traitements, puis il faut qu'elle soit traitée. Elle est prête à se battre.

Et les deux comptent bien l’aider.

Depuis son arrivée au Québec il y a 11 ans, Alevtyna est retournée plusieurs fois en Ukraine. Le voyage qu’elle entreprend sera bien différent cette fois : un aller-retour de 48 heures entre le Canada et la Pologne, où sa mère s’est réfugiée.

L’espoir

Le reportage de Sébastien Desrosiers Photo : Radio-Canada / Sébastien Desrosiers

Vendredi soir, dans la section des arrivées à l’aéroport Montréal-Trudeau, un homme tient une pancarte aux couleurs de l’Ukraine sur laquelle il est écrit Bienvenue à la maison . C’est Ayoub, qui attend sa conjointe et sa belle-mère.

Les deux femmes apparaissent au bout d’environ une heure. Fatiguée, Olena plaque une main contre son ventre, où elle a subi une stomie deux mois plus tôt. Elle marche lentement, après toutes ces heures de vol. Les trois jours de route pour fuir l’Ukraine commencent également à peser.

Très difficile , répond-elle, quand on lui demande de qualifier son périple. Elle ne voulait même pas venir au départ, elle qui a dû laisser son mari derrière. Gennadii, 55 ans, ne peut pas quitter le pays. Il est en plus chirurgien orthopédiste, donc appelé à soigner des soldats.

Il manque de tout, confie Olena. C’est vraiment terrifiant ce qui se passe.

« Nous habitons au 8e étage. Les ascenseurs ne fonctionnent pas, donc il faut courir quand on entend les sirènes. On se réfugie dans les couloirs et on prie pour que les bombes nous épargnent. C’est difficile de dormir. » — Une citation de Olena Markina

Est-ce qu'Olena est soulagée d’être en sécurité? Pas vraiment.

Elle a pleuré la moitié du vol, confie Alevtyna. Elle disait : "J’espère qu’ici, ils peuvent me traiter". Parce que sinon, elle doit retourner en Ukraine.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le difficile accès aux soins de santé

Olena est entrée au Canada avec un visa de visiteur encore valide, utilisé en 2019. Ce type de voyageur doit normalement avoir une assurance privée, explique Stéphanie Valois, présidente de l’Association québécoise des avocates et avocats en droit de l’immigration.

« Normalement, les gens qui viennent ici comme touriste doivent démontrer qu’ils peuvent subvenir à leurs besoins le temps de leur séjour au Canada. Donc, ils doivent démontrer une preuve de fonds et présenter une assurance privée. Dans ce cas-ci, évidemment, ce n'est pas la même situation. » — Une citation de Stéphanie Valois, présidente de l’Association québécoise des avocates et avocats en droit de l’immigration

Olena, comme tous les Ukrainiens qui fuient la guerre, pourra rester au pays durant trois ans et obtenir gratuitement un permis de travail ouvert. Ce permis donne accès aux soins de santé provinciaux, a indiqué le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, mais la mère d’Alevtyna ne l’a pas obtenu à l’aéroport, comme attendu.

Le gouvernement du Québec a également promis que les ressortissants ukrainiens qui arriveront au Québec dans le contexte de la guerre en Ukraine bénéficieront d’une couverture complète au Régime d’assurance maladie du Québec , mais la famille n’a pas réussi à obtenir de rendez-vous avec la RAMQ avant deux semaines.

Après un long voyage de l'Ukraine jusqu'à Montréal, Olena Markina a serré dans ses bras son gendre, Ayoub Dasser. Sa fille Alevtyna Markina et sa petite-fille assistent à cette scène très émotive. Photo : Radio-Canada / Sébastien Desrosiers

Chaque jour compte

Dans l’appartement de sa fille, trois jours après son arrivée, Olena dort mieux sans le bruit incessant des sirènes. Mais elle se sent toujours déchirée.

Mon corps est ici, mais mon esprit est là-bas, dit-elle. Je pense toujours à ce qui se passe à la maison. J’appelle pour demander comment la nuit s’est passée. Je ne peux pas profiter du beau temps, du fait que je suis en sécurité.

Alevtyna tente de lui faire comprendre qu’elle était condamnée à mort si elle restait en Ukraine. Cependant, à ce jour, on ne leur a toujours remis aucun document et elles ne savent toujours pas quand elles pourront aller à l’hôpital.

Je lui ai dit : "Écoute maman, on ne va pas te laisser tomber, on va trouver la solution", relate-t-elle. Mais chaque jour compte et je ne suis pas capable de payer pour tout ça.

Déjà que les billets d’avion lui ont coûté tout près de 4000 $.

De l’autre côté, je ne peux pas laisser ma mère mourir.

C’est très difficile d’être forte , avoue-t-elle, avant de prendre une pause. Les larmes qu’elles retenaient se sont déposées sur ses joues. J’ai déjà plus de pays, si je dois perdre ma mère en plus…

Elle compte bien faire d’Olena une double survivante.