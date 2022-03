Une série télé et web pour revitaliser l’industrie musicale au Québec

Produit par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), en partenariat avec le ministère québécois de la Culture, la série télé et web Écoute mon album regroupe 71 musiciens et musiciennes qui offrent gratuitement une dizaine d’heures de contenu.

Le projet a comme objectif de donner un second souffle à des albums parus durant la pandémie, et de mettre la table en vue de la reprise des spectacles dans des salles qui peuvent désormais accueillir leur public à pleine capacité.

On se souviendra qu’il y a eu à peine deux mois, pendant les deux ans de la pandémie, pour lesquels les salles de spectacle permettaient des capacités à pleine jauge , rappelle Eve Paré, directrice générale de l’ADISQ.

Le spectacle c’est le moteur qui permet de découvrir des artistes et de consommer de la musique. Donc ce projet permet au public de découvrir des artistes mais aussi de lui donner le goût d'aller voir des spectacles maintenant que [l’industrie] est en pleine relance , dit-elle.

Un large éventail de diffuseurs

Écoute mon album est diffusé sur plusieurs chaînes et réseaux de télévision (ICI TÉLÉ, Noovo, Télé-Québec, TVA, ICI ARTV, PalmarèsADISQ par Stingray), ainsi que sur leurs plateformes web (ICI ARTV.CA, ICI TOU.TV, La Fabrique culturelle, Noovo.ca, OHdio, PalmarèsADISQ, TVA+).

Les cinq premiers épisodes sont également disponibles sur la chaîne YouTube de l’ADISQ. La suite de la série sera présentée au début du mois de mai.

Les prestations musicales ont été tournées entre les mois de novembre et de février, dans la salle de concert Le Ministère, située dans le centre-ville de Montréal.

Écoute mon album s’inscrit dans le sillage d’un projet précédent dirigé par l’ADISQ, intitulé Écoute mon clip!, qui a permis de diffuser 120 capsules d’artistes sur les ondes de Radio-Canada, TVA, Télé-Québec et V (aujourd’hui Noovo), en juillet 2020.

80 % de contenu francophone

L’appel de candidatures pour Écoute mon album s’est fait en juin dernier. Les choix ont notamment été faits en fonction des critères de parité et de diversité. L’accent a aussi été mis sur la représentativité des styles musicaux et sur la mise en valeur des artistes de la relève.

Julie Gariépy, productrice exécutive et directrice de la promotion collective à l’ADISQ, explique par ailleurs que 80 % des artistes qui ont participé au projet devaient chanter en français. Donc on avait une latitude pour aller chercher d’autres langues , précise-t-elle.

Participation du gouvernement

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a déclaré mercredi que le gouvernement a investi plus d’un million de dollars dans cette initiative. J’invite les Québécois à se faire du bien, à écouter la musique de nos chanteurs et à les retrouver sur scène le plus souvent possible , a-t-elle affirmé par voie de communiqué.

Plusieurs artistes, dont Vincent Vallières, Mara Tremblay et Roxane Bruneau, ont salué la mise sur pied d’Écoute mon album. En cette époque où tout va trop vite, prendre le temps d’écouter la musique d’ici est un geste qui dépasse la simple notion de divertissement , a indiqué l’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier.

➤ Les cinq premiers épisodes d’Écoute mon album sont disponibles sur le site PalmarèsADISQ  (Nouvelle fenêtre)

Ce texte a été écrit en partie à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.