Deux sociétés de taxi de Whitehorse perdent leur permis d’exploitation

Les sociétés de taxi Premier Cabs et Grizzley Bear Taxi se sont vu retirer leur permis d’exploitation par la Ville de Whitehorse à la suite de nombreuses infractions au règlement.

La décision de révoquer un permis d'exploitation est prise en consultation avec plusieurs services municipaux et est considérée comme un dernier recours après que toutes les tentatives et tous les efforts de conformité volontaire ont été épuisés , indique la Ville dans un communiqué de presse.

Premier Cabs et Grizzley Bear Taxi ne pourront donc plus transporter de clients, et ce dès jeudi à minuit. La mairie invite les usagers à se tourner vers d'autres moyens de transport ou vers d’autres sociétés de taxis.

Le communiqué de la Ville ne stipule pas les raisons exactes de la révocation des permis.

Ce n'est cependant pas la première fois que l'encadrement des compagnies de taxi de Whitehorse suscite des discussions. Certains voudraient que les règlements et la surveillance à ce sujet soient resserrés.

Depuis des années, les taxis de la capitale yukonnaise font l’objet de plaintes et de nombreux cas d’abus, de mauvaises conduites, et d’infractions ont été constatés. Les premières victimes de cette insécurité sont les femmes.

Des groupes réclament un meilleur encadrement de l'industrie

Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, une manifestation s’était de nouveau tenue devant la mairie pour réclamer que des mesures soient prises afin que les taxis du Yukon soient plus sécuritaires. La conseillère municipale Michelle Friesen était présente pour soutenir la mobilisation.

La conseillère municipale explique qu’au début du mois de mars s’est tenu une table ronde sur le sujet avec la Gendarmerie royale du Canada GRC et les services de réglementation de la ville, et assure que d’autres discussions viendront.

Ces démarches font suite à la publication d’un rapport de la Yukon Women’s Coalition (Coalition des femmes du Yukon) dans lequel 160 femmes ont témoigné de leur crainte dans les taxis.

Je remercie les 160 femmes qui, courageusement, en partageant leurs histoires et expériences dans le sondage, ont permis d’établir les recommandations de ce rapport et j’ai hâte d’aller de l’avant.

Parmi celles qui œuvrent depuis des années pour faire avancer cette cause figurent les EssentiElles.

La sécurité des femmes est une chose sur laquelle les EssentiElles travaillent depuis toujours rappelle la présidente de l'organisation, Maryne Dumaine.

Elle explique que ce que l'organisme veut voir, c'est une sécurisation des moyens de transport de la ville et d’avoir une réglementation très stricte en matière de sécurité dans les taxis .

L’organisme travaille à sensibiliser et mobiliser la population, mais elle souhaiterait voir des formations mises en place pour éduquer la Ville, éduquer la police, éduquer les taxis .

Elle rappelle que de telles actions en faveur de cette sécurité représenteraient également un acte de réconciliation puisque les statistiques démontrent que parmi les femmes victimes de cette violence dans les taxis, le pourcentage de femmes autochtones est très important.