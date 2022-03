Maintien de l’ordre : le conseil municipal d’Ottawa demande un nouveau modèle

On fait aussi de l’information en format collation.

Réuni en présentiel pour la première fois en deux ans, le conseil municipal a adopté mercredi deux motions demandant au gouvernement fédéral d'entamer des discussions sérieuses sur la sécurité future du centre-ville et de la cité parlementaire.

Je pense que [les deux motions] cherchent des moyens de mieux coordonner nos réponses aux situations graves et de faire un meilleur travail de collecte de renseignements avant que quelque chose comme un autre convoi des camionneurs ne revienne et prenne le contrôle de notre ville , a déclaré le maire Jim Watson lors d’une mêlée de presse.

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Certaines études ont déjà été lancées pour examiner la façon dont les manifestants ont pu occuper le centre-ville pendant plus de trois semaines. Elles se penchent aussi sur le manque de communication entre le Service de police d’Ottawa (SPO), la Police provinciale l’Ontario (PPO) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a eu pour effet de retarder la fin de l’occupation.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur général de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos, a déclaré au conseil municipal qu’il n’existait aucun processus officiel permettant aux hauts fonctionnaires des divers gouvernements de communiquer lorsqu’une urgence a lieu à Ottawa.

M. Kanellakos a qualifié de grande lacune le fait que les acteurs de la capitale ne se réunissent que de manière ponctuelle.

Le directeur municipal de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos (archives) Photo : Radio-Canada

Le conseil municipal d'Ottawa et deux députés locaux ont également déjà demandé au gouvernement fédéral d'intégrer la rue Wellington à la cité parlementaire.

Le tronçon de la rue Wellington qui longe le côté sud de la colline du Parlement, entre les rues Bank et Elgin, reste fermé et aucune date n'a été fixée pour sa réouverture.

Régler les conflits de compétences

La région de la capitale nationale est aux prises avec des conflits de compétences. C’est à cela que le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, veut s’attaquer. Il estime qu’il est temps de clarifier les rôles et de moderniser la surveillance.

Sa motion demande au gouvernement fédéral de former un groupe de travail composé de représentants des gouvernements de l'Ontario et du Québec, de la Ville d’Ottawa, de la Ville de Gatineau, de la Commission de la capitale nationale, du ministère fédéral des Travaux publics et des aînés autochtones.

Les résidents et les entreprises locales ne devraient pas avoir à supporter le fardeau financier d'événements d'envergure nationale, ajoute M. Fleury.

Le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, à Ottawa, Mathieu Fleury (archives) Photo : Radio-Canada

La conseillère du quartier d'Innes, Laura Dudas, a également fait valoir que les obstacles juridictionnels doivent être résolus une fois pour toutes .

Elle a déposé une motion qui va encore plus loin, demandant au gouvernement fédéral d'entamer des discussions officielles avec les deux gouvernements provinciaux et les deux administrations municipales en vue d'un modèle de maintien de l'ordre entièrement nouveau pour la capitale.

Sa motion cite en exemple la capitale américaine, Washington, de compétence concurrente , où un certain nombre de services de police travaillent ensemble pour surveiller 200 pâtés de maisons autour du Capitole des États-Unis.

Mme Dudas a déclaré que le gouvernement fédéral pouvait également s'inspirer d'autres juridictions, mais il faut simplement qu'il choisisse de faire quelque chose .

La conseillère municipale, Laura Dudas (archives) Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Les deux motions ont été adoptées à l'unanimité.

Nouvelle conseillère à Commission des services policiers

Le conseil municipal a également nommé Cathy Curry, conseillère municipale élue en novembre dans Kanata-Nord, comme nouvelle membre à la Commission de services policiers d’Ottawa.

Elle est la seule membre du conseil à avoir exprimé son intérêt pour occuper le poste vacant. Je dis souvent que personne ne se soucie de la gouvernance jusqu'à ce qu'elle le fasse. Je pense donc que je peux apporter cela à la Commission.

Cathy Curry lors de son assermentation, le 12 novembre, aux côtés du maire Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Les deux derniers mois ont été passablement chaotiques. Dans la foulée de la démission du chef de police Peter Sloly, la présidente de la Commission Diane Deans a été remerciée de la Commission de services policiers d’Ottawa. Puis, au début du mois, trois membres ont remis leur démission.

Mme Curry a mentionné qu’elle était en accord avec la direction prise par la police d’Ottawa en ce qui a trait aux services de police progressifs . Elle a ajouté qu’il fallait procéder à une consultation approfondie du public avant d’embaucher un nouveau chef de police.

La prochaine réunion de la Commission des services policiers est prévue pour lundi et elle se déroulera en personne.

