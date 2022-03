Le budget provincial 2022-2023 vu par des organismes saskatchewanais

On fait aussi de l’information en format collation.

La construction de la nouvelle école francophone à Prince Albert n’a pas été incluse dans le dévoilement du budget provincial.

Cette annonce était très attendue au sein de la communauté fransaskoise, surtout par le président de l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard.

« Je suis très frustré que ça ne soit pas annoncé dans le budget. Par contre, si on se rappelle, quand l'école de Regina a été annoncée, c'était à peu près 10 jours après la sortie du budget. » — Une citation de Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise

La présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA), Estelle Hjertaas, garde elle aussi espoir que le gouvernement provincial se prononcera bientôt sur la construction de cette nouvelle école.

« J’espère qu’on va avoir une annonce dans les prochains jours. Ce serait bien. » — Une citation de Estelle Hjertaas, présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert

Manquement dans le secteur de l’éducation

La Fédération des enseignantes et enseignants de la Saskatchewan (STF) se dit déçue du financement accordé au secteur de l’éducation.

Selon la Fédération des enseignants de la Saskatchewan STF , la hausse de financement de 4,7 % mise de l’avant dans le budget provincial ne servira qu’à maintenir les programmes et services offerts dans les milieux scolaires.

Le président de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan STF , Patrick Maze, prédit des compressions budgétaires de 3 % dans les opérations des classes, de la maternelle à la 12e année.

« Ce sont nos étudiants les plus vulnérables qui seront les plus affectés par ces compressions. » — Une citation de Patrick Maze, président de la Fédération des enseignantes et enseignants de la Saskatchewan

Réactions mitigées des organismes de la santé

L’Association médicale de la Saskatchewan (SMA) a salué les initiatives budgétaires du gouvernement provincial pour le recrutement et la rétention des médecins en Saskatchewan ainsi que son initiative à réduire la liste d’attente des interventions chirurgicales à travers la province.

La présidente du Syndicat des employés du gouvernement de la Saskatchewan (SGEU), Tracey Sauer, affirme quant à elle que le gouvernement provincial devrait accorder plus de financement au personnel de la santé et investir davantage dans les services en santé mentale et dans le traitement de la dépendance.

Le manque d’appui pour les travailleurs déploré

La présidente de la Fédération des travailleurs de la Saskatchewan, Lori Johb, affirme que le budget provincial donne peu d’espoir aux travailleurs, surtout ceux qui ont connu des difficultés au cours de la pandémie.

La présidente du Syndicat canadien de la fonction publique de la Saskatchewan (CUPE Saskatchewan), Judy Henley, note quant à elle le manque d’investissement dans les services publics offerts par la province et demande qu’un système d'impôt progressif soit mis de l'avant.

L'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA) accueille favorablement l’investissement de 10,8 millions de dollars dans des services médicaux d'urgence dans 27 communautés à travers la province.

Elle se dit cependant déçue que le revenu de 262 millions de dollars qui lui est accordé dans le budget de cette année soit inférieur à celui de 2021-2022.

Avec les informations de Bryanna Frankel et de Nicolas Duny