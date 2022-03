Le retour de l’événement dans sa formule originale, avec plusieurs projections en salle, ne manquera pas de réjouir les festivaliers et les nombreux cinéastes qui participent à la grande fête du court-métrage à Saguenay.

L’ouverture officielle de Regard, mercredi soir, a été l’occasion de lever le voile sur le nouveau site extérieur au Cégep de Chicoutimi, près du Théâtre Banque Nationale, nommé Le Buisson.

La porte-parole de la 26e édition de Regard, Charlotte Aubin. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

C’est un accueil des plus chaleureux. L’équipe est formidable, j’ai reçu aussi beaucoup de liens Vimeo pour regarder les films d’avance. Je trouve que la programmation est magnifique, diversifiée, il y en a pour tous les goûts , a exprimé la porte-parole de l'édition 2022, Charlotte Aubin.

Une programmation riche

Martine Francke, membre du jury professionnel, croit pour sa part que c’est un cadeau à se faire que de venir ici .

C’est permissif le court-métrage. C’est comme des petites nouvelles. On peut aller dans toutes sortes d’endroits et de possibilités. Je n’ai pas encore tout vu, mais j’en ai vu beaucoup. J’ai de grands coups de coeur. Je suis déjà déchirée , a fait savoir la comédienne.

Le bar de glace de Regard, situé à l'entrée du Théâtre Banque Nationale. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Charlotte Aubin a l’intention de se gorger du plus d’expériences possible en visionnant les films et en participant, enfin, à la vie nocturne qui fait la renommée du festival saguenéen qui se tient du 23 au 27 mars en salle et du 28 mars au 10 avril en ligne.

Avec les informations de Julie Larouche