Cathédrale de Rimouski : les procédures judiciaires sont réglées

Le litige juridique qui oppose depuis trois ans la Fabrique Saint-Germain et l'Archevêché de Rimouski est désormais chose du passé. Une entente à l'amiable est intervenue mercredi entre les deux marguillers encore impliqués dans les procédures juridiques et l'Archevêque Mgr Denis Grondin.

Jean-Charles Lechasseur et Nathalie Leblond ont accepté de quitter leurs postes au sein de la Fabrique de la paroisse Saint-Germain. La procédure instituée par l'Archevêché en 2019 visait justement leur déchéance. M. Lechasseur avait déjà été démis de ses fonctions de président du conseil de fabrique en décembre dernier et les deux marguilliers avaient aussi subi un revers dans leur dernière requête devant la Cour supérieure.

Un communiqué officiel, dont Radio-Canada a obtenu copie, sera envoyé plus tard dans la journée concernant l'entente à l'amiable. On pourra y lire que chacune des parties impliquées se fournit une quittance complète totale, finale et définitive en lien avec tous les faits et reproches contenus dans les procédures judiciaires.

Cela signifie donc la fin de longues poursuites judiciaires intentées de part et d'autre, puisque la Fabrique Saint-Germain avait lancé une contre-poursuite contre l'Archevêché, en août 2020.

La judiciarisation de ce dossier constituait une entrave à la mise en place de projets pour assurer la sauvegarde de la plus ancienne cathédrale catholique du Québec, ex-eaquo avec celle de Trois-Rivières.

L'Archevêché accusait les marguillers de ne pas avoir acquitté les factures de leur fournisseur et d'avoir fait défaut d'agir promptement afin de maintenir la cathédrale en état.

L'entente hors cour stipule que les parties reconnaissent qu’aucune des allégations de fautes administratives de l’une envers l’autre contenues dans les actes de procédure n’a été démontrée devant le tribunal .

Ce règlement est intervenu à la toute dernière minute. En effet, le procès sur la demande de déchéance à l'endroit des deux marguillers devait se tenir toute la journée jeudi.

Rappelons que les deux autres marguillers se sont déjà entendus avec Mgr Grondin en novembre dernier. Ceux-ci ont cependant conservé leur poste.