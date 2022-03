Poste de conseiller vacant à Shawinigan : Luc Trudel en réflexion

Ce dernier affirme avoir été particulièrement sollicité par la population depuis la démission du conseiller Claude Grenier qui laisse son siège vacant.

La candidate défaite à ce poste cet automne, Marie-Claude Gaudet, a déjà confirmé qu'elle représenterait sa candidature.

C’est un pensez-y bien , affirme cependant Luc Trudel qui explique qu’au delà de son sens de l’engagement, le contexte pèsera beaucoup dans sa décision.

Il y a des raisons qui ont amené M. Grenier à démissionner et ces raisons sont toujours là. La ville de Shawinigan vit une crise sans précédent dans son histoire, je crois , précise-t-il au micro de Barbara Leroux mercredi.

Il évoque en ce sens, une perte de confiance entre le conseil municipal et la population.

« Rentrer dans une organisation en crise, et je l’ai vécu au Séminaire Sainte-Marie, ce n’est pas quelque chose de facile parce que souvent les dirigeants deviennent les paratonnerres de tous les problèmes que les gens vivent. » — Une citation de Luc Trudel

Depuis les élections municipales, Luc Trudel s’est fait souvent le critique des décisions du maire Michel Angers et du conseil municipal de la ville, notamment comme un des instigateurs de la mobilisation citoyenne entourant le dossier de l’usine de traitement d’eau du Lac-à-la-Pêche.

On ne se lance pas en politique juste pour un seul dossier comme le dossier de l’eau potable même si c’est quelque chose de très très important , explique-t-il toutefois.

Questionné à savoir s’il aurait peur de se voir retirer, aux yeux de la population, le droit de critiquer les décisions de la municipalité, s’il refusait de poser sa candidature comme conseiller municipal, Luc Trudel insiste sur le fait que son statut actuel lui permet de garder une indépendance.

« Quand on fait partie d’un conseil municipal, on doit être solidaire à l’équipe. C’est un rôle complètement différent. Je ne pourrais pas prendre la parole de la même façon. » — Une citation de Luc Trudel