Blaine Higgs n’exclut pas de prolonger le plafonnement des loyers

On fait aussi de l’information en format collation.

Mercredi, le premier ministre Blaine Higgs n’a pas fermé à la porte à une extension de cette forme de contrôle du prix des loyers.

Sans se compromettre, M. Higgs a évoqué une possible raison pour prolonger la mesure.

Les propriétaires d’appartements doivent donner à leurs locataires un préavis de 6 mois s’ils veulent hausser leur loyer. Si la province constate l’an prochain qu’il y a trop d’avis de hausses considérables imposées pour juillet 2023 par les propriétaires, ça serait pour penser à continuer le contrôle des loyers, parce que c’est ce que nous voulons éviter pendant qu’on se consacre à la pénurie [de logement disponible] , a dit Blaine Higgs.

En revanche, le premier ministre a répondu par une boutade à ceux qui se sont plaints des mesures annoncées mardi pour faire face à la crise du logement. Il a semblé se satisfaire d’avoir déplu à tout le monde.

Des défenseurs des droits des locataires trouvent que les hausses permises de 3,8 % sont encore trop élevées pour aider ceux qui vivent en appartement, et une association de propriétaires d’immeubles locatifs affirme que le contrôle des loyers va effacer les profits que vont engendrer les baisses d’impôts fonciers que la province vient de leur donner.

Mon premier réflexe est de me dire qu’on a visé juste. C’est une approche équilibrée , a soutenu Blaine Higgs face à ces objections provenant des deux côtés.

En plus des hausses qui accablent les locataires, les appartements sont difficiles à trouver dans la province. Le taux d’inoccupation des logements au Nouveau-Brunswick a bondi de 3,1 % à 1,7 % dans la dernière année, la hausse la plus abrupte au pays, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

Comment le plafond rétroactif fonctionne-t-il?

Pendant ce temps, des locataires se demandent comment la limite aux hausses de loyer sera appliquée.

Jason Stephenson, un locataire de Fredericton, a raconté avoir reçu le 1er février un avis de son propriétaire, lui annonçant que son loyer allait augmenter de 11,2 % par mois à compter du 1er août.

Cela dépasse la limite de 3,8 % annoncée mardi par le Nouveau-Brunswick. Que va-t-il se passer? , demande Jason Stephenson. Vont-ils exiger une hausse moins importante?

M. Stephenson dit qu’il ne peut pas se permettre une hausse de 110 $ par mois. Il affirme que son propriétaire s’est plaint de l’augmentation des impôts qu’il doit payer sur son immeuble, et que c’est pour cette raison qu’il doit augmenter le loyer.

Comme la province a aussi annoncé mardi que les impôts fonciers vont diminuer de 50 % sur trois ans pour les propriétaires d’immeubles locatifs, Jason Stephenson souligne que cela vient de dynamiter l’argument de son propriétaire.

Pour la deuxième journée de suite, la ministre responsable de Service Nouveau-Brunswick, Mary Wilson, n’était pas disponible mercredi pour expliquer le changement majeur des politiques sur le logement.

Mary Wilson, ministre responsable de Service Nouveau-Brunswick (archives). Photo : CBC / Shane Fowler

Une porte-parole du ministère, Jennifer Vienneau, a cependant indiqué mercredi dans un courriel que les locataires pour lesquels une hausse supérieure à 3,8 % a été appliquée depuis le 1er janvier pourront le mois prochain déduire de leur paiement de loyer la somme qui dépasse la nouvelle limite, et ensuite payer un montant mensuel qui équivaut à une hausse de 3,8 %.

Elle suggère aux locataires qui ont des questions et des préoccupations de se tourner vers le Tribunal sur la location de locaux d’habitation.

Jason Stephenson dit avoir eu une mauvaise expérience avec ce tribunal dans le passé. Il estime que le processus n’est pas du tout sympathique aux locataires.

C’est très bureaucratique, et les propriétaires qui ont les poches profondes écrasent leur locataire sous de la paperasse, à un point tel que le locataire n’a plus d’autre choix que de laisser tomber , déplore-t-il.