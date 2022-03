Des anciens ministres demandent d’expulser RCR du Mont-Sainte-Anne

Deux personnalités politiques connues à Québec, Agnès Maltais et Sam Hamad, demandent que le gouvernement prenne les grands moyens et reprennent le contrôle du Mont-Sainte-Anne. Les anciens ministres entendent ainsi faire en sorte que la montagne devienne une plaque tournante du tourisme dans la région.

Les deux anciens politiciens, qui ont tous les deux été ministres responsables de la Capitale-Nationale sous l’égide du Parti québécois pour Mme Maltais et du Parti libéral pour M. Hamad, mettent leur partisanerie de côté pour signer ensemble une lettre.

À ce stade, il nous apparaît clair qu’un changement d’opérateur s’impose et que le gouvernement doit utiliser tous les leviers à sa disposition pour que cela se produise, de concert avec des investisseurs québécois et l’implication de la communauté locale , peut-on lire dans la lettre.

Les deux anciens ministres demandent même qu’une action soit entamée avant la fin de la présente session parlementaire.

RCR placé hors piste?

Agnès Maltais propose que le gouvernement et les partis se mettent ensemble et déposent une loi qui permet de changer d’opérateur .

Il faut comprendre que le Mont-Sainte-Anne appartient au gouvernement du Québec. C’est toutefois l’entreprise Resorts of the Canadian Rockies (RCR) qui opère la station de ski et qui possède deux baux liés à la montagne.

Le premier, qui concerne les terrains pouvant être développés et les pistes de ski de fond, se termine en 2024. Le second, qui implique la portion ski alpin de la montagne, arrive à échéance en 2093.

Les deux anciens députés saluent les démarches déjà entamées avec RCR, mais pressent la législature d’accélérer la cadence.

On sent qu’il y a comme un blocage, des difficultés que le gouvernement a avec le promoteur. Pour l’intérêt de la région de Québec, le gouvernement doit intensifier son intervention , soutient Sam Hamad.

Le Mont-Sainte-Anne est bien connu des gens de la région. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Sonnette d’alarme

C’est en partie le fameux accident de 2020, lors duquel une vingtaine de skieurs ont été blessés, après un arrêt brusque de la remontée mécanique, qui a attiré l’attention des anciens ministres.

Ç'a été un choc et là il n’y a pas d’amélioration , indique M. Hamad.

Ce dernier espère qu’une intervention du gouvernement fera en sorte qu’il y aura des investissements massifs dans les infrastructures de la montagne.

Il faut absolument que le cœur de la montagne redevienne un outil de développement touristique, économique et de loisir de la région. On est entrain de laisser se dégrader un outil extraordinaire , précise Mme Maltais.

Dans les prochains mois, les deux politiciens s’afficheront aux côtés de l’organisme les Amis du Mont-Sainte-Anne, qui a pour mission de favoriser la pérennité de la station de ski.

Ce n'est pas la première fois que les deux politiciens sortent du cadre partisan. En 2015, ils avaient souligné fièrement l'ouverture officielle du centre Vidéotron à Québec.