COVID-19 : la maladie perd du terrain en Alberta, mais des inquiétudes persistent

Le ministre a principalement observé ce recul dans le système de santé albertain. Par exemple, le nombre de personnes atteintes de la maladie continue sa baisse depuis le sommet de la cinquième vague.

Selon ce bilan sanitaire hebdomadaire du gouvernement, il y aurait en date de mardi 956 personnes hospitalisées infectées au virus du SRAS-CoV-2, dont 56 aux soins intensifs.

Nous sommes presque au même volume d’opération chirurgicale que dans les années prépandémiques , a ajouté Jason Copping. D’après lui, cette capacité se situe à 96 % de la normale.

En conséquence, le nombre de personnes en attente d’une opération en Alberta diminue aussi. [La liste d’attente] s’est stabilisée à 76 350 [personnes] cette semaine comparée à approximativement 78 400 [personnes] au début du mois dernier , a précisé le ministre de la Santé.

Il s’agissait de la première conférence de presse depuis la transition du gouvernement provincial d'une présentation quotidienne des données relatives à la COVID-19 pour l’Alberta à une présentation hebdomadaire. La mise à jour des informations se fera une fois par semaine, et couvrira une période du mardi au lundi.

Le sous-variant Omicron domine en Alberta

La médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw, a révélé lors de la conférence de presse de mardi la prévalence du sous-variant Omicron BA.2 en Alberta.

« À peu près 60 % des cas positifs sont le [sous-variant] BA.2. C’est donc maintenant la souche dominante d’Omicron dans la province. » — Une citation de Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l'Alberta

Le sous-variant BA.2 est plus transmissible, a-t-elle précisé. Néanmoins, il n’y pas d’indication qu’il cause une maladie plus sévère. La médecin hygiéniste en chef s’attend à voir une augmentation des nouvelles infections apparaître en Alberta dans les prochaines semaines pour cette raison.

Deena Hinshaw a également indiqué qu’en moyenne cinq personnes sont décédées en lien avec la maladie, chaque jour depuis le dernier bilan de vendredi. Depuis le début de la pandémie, 4044 Albertains ou Albertaines ont perdu la vie à cause du virus.

La médecin hygiéniste en chef a encouragé les gens plus à risque de développer des complications en lien avec la maladie à prendre rendez-vous pour une troisième dose de vaccin contre la COVID-19. La quatrième dose, elle, est réservée pour le moment aux individus immunodéprimés.