Un atelier consacré aux métiers spécialisés redonne sa place aux femmes à Edmonton

Un dimanche de mars, dans l’atelier de The Red Bench au sud de la Ville d’Edmonton, un groupe de travailleurs en combinaisons, les yeux protégés par des lunettes de sécurité s’affaire entre étincelles, coups de marteau et grincements de métaux.

Dans cet espace bruyant, tout semble rappeler un atelier ordinaire, et pourtant, seules des femmes occupent les lieux.

L'initiative The Red Bench a été mise en place par deux étudiantes de l’Université de l’Alberta : Mackenzi Johnston et Jolene Borrelli.

Grâce à ce projet, elles souhaitent offrir aux travailleuses et amatrices des métiers spécialisés un atelier où elles peuvent se sentir à l’aise de pratiquer, se retrouver et s'entraider.

Je sais que quand j'étais plus jeune, quand j'essayais d'apprendre le métier de soudeuse, j'aurais vraiment aimé avoir accès à un lieu comme celui-ci , raconte Mackenzi Johnston qui se rappelle avoir été découragée par le métier juste à cause de l'environnement et de la culture.

Un secteur qui s’accorde principalement au masculin

Au Canada, seulement 5 % des travailleurs spécialisés sont des femmes selon le Forum canadien sur l’apprentissage. Dans un milieu dominé par les hommes, elles peuvent alors facilement se sentir intimidées, souligne Mackenzi Johnson.

Aleeza Batool est étudiante en cinquième année d'ingénierie spécialisée en matériaux et membre de The Red Bench. Selon elle, bien des entreprises ne sont pas prêtes à accueillir des femmes puisque trop souvent, des vestiaires ou des toilettes séparés manquent à l’appel sur les lieux de travail.

« Quand on sent qu’on ne peut pas poser de questions, que l’on est dénigrée… en plus du harcèlement sexuel, de la discrimination, de la difficulté d’obtenir les avantages dont on a besoin comme les congés de maternité par exemple. » — Une citation de Aleeza Batool, membre de The Red Bench

Pour Mackenzi Johnston et Jolene Borrell, créer un lieu où les femmes pourraient se retrouver en toute sécurité sans se sentir opprimées à cause de leur genre était une nécessité.

Retrouver sa place

En novembre 2019, Mackenzi Johnston tenait des ateliers de soudure à l’Université de l’Alberta. Jolene Borrelli et quelques autres femmes y ont participé.

Pendant les sessions, la cofondatrice de The Red Bench a remarqué que les participantes ont non seulement perfectionné leurs compétences, mais sont aussi devenues plus confiantes et ont développé une meilleure perception d'elles-mêmes.

C'est ce constat qui l'a poussée à s'associer avec Jolene Borrelli pour lancer leur propre atelier communautaire.

Jolene Borrelli et Mackenzi Johnston ont été impressionnées de remarquer à quel point les femmes reprenaient confiance en elles pendant les ateliers organisés à l’université. Photo : Radio-Canada / Pippa Reed

Les deux collègues ont préparé l'atelier, ainsi que leur site Internet, puis, en décembre 2021, elles ont accepté leur première membre. Depuis, 41 personnes se sont jointes à l'aventure.

L’atelier est ouvert à tous les niveaux de compétences. De cette façon, les femmes avec plus d'expérience peuvent offrir des conseils ou du mentorat , affirme Mackenzi Johnston.

La deuxième session de l'atelier est prévue pour le mois d’avril.

Avec les informations de Kashmala Fida Mohatarem.