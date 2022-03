90 scientifiques demandent la protection des forêts primaires au Canada

Le Canada compte environ 16 % de ce qu’il reste de forêts primaires à l’échelle mondiale, c’est-à-dire les forêts qui n’ont jamais été perturbées par une industrie, expliquent les signataires de la lettre.

Ces forêts de plus en plus rares [...] emmagasinent 30 % à 50 % plus de carbone par hectare que les forêts qui ont déjà été coupées et permettent un emprisonnement continuent du gaz carbonique (CO 2 ) et d’autres gaz à effet de serre , souligne le groupe de scientifiques.

En ne s’occupant pas de l’industrie forestière, le gouvernement ratera ses cibles climatiques , soutient le directeur général de Nature Canada, Graham Saul, dans un communiqué.

Le groupe de scientifiques demande à Ottawa de revoir et d'améliorer ses calculs du carbone forestier. Photo : Radio-Canada

L’organisme est l’un des trois instigateurs de la lettre ouverte, avec Nature Québec et le Conseil de défense des ressources naturelles situé aux États-Unis.

Parmi les signataires, l’on retrouve plusieurs scientifiques canadiens, dont la professeure Suzanne Simard, de l’Université de la Colombie-Britannique, mais également des spécialistes des États-Unis et d'ailleurs.

Ils soutiennent que l'abattage des arbres contribue à relâcher une quantité importante de CO 2 dans l’atmosphère, ce qui exacerbe les changements climatiques à l’échelle planétaire en plus de nuire à la biodiversité.

En résumé, ces forêts sont vitales pour un bon climat, puisqu’elles emprisonnent d’importantes quantités de carbone, offrent un habitat essentiel et détiennent souvent un haut niveau de biodiversité, ce qui assure des solutions uniques et naturelles aux deux crises , peut-on lire.

Ils encouragent Ottawa à adopter des politiques afin de favoriser une meilleure protection des forêts anciennes et primaires, notamment sous la gouverne des Premières Nations.

En novembre, la ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Katrine Conroy, avait d’ailleurs annoncé un moratoire sur la coupe de forêts anciennes qui dépendaient de l’accord des Premières Nations dans un processus qui a été critiqué par l’Union des chefs autochtones de la province.

Le gouvernement fédéral doit présenter, dans les prochains jours, son plan de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, dans lequel il indiquera comment le Canada tentera de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % à 45 % d’ici 2030.

Avec des informations de la Presse canadienne