Depuis le 15 mars, le masque n’est plus obligatoire dans les lieux publics au Manitoba . Certains continuent de le porter, d'autres l'abandonnent avec joie.

On fait aussi de l’information en format collation.

Je n’en peux plus des restrictions sanitaires et de la COVID-19. Je suis prêt à passer à autre chose et à vivre avec le virus , indique Jim Horsfall, rencontré à Winnipeg.

Angela Harper indique que plusieurs de ses connaissances ont eu la COVID-19 et elles n’ont pas été si malades .

À l’opposé, Liliane Jègues se dit préoccupée pour les personnes vulnérables qui ont besoin de plus de soins .

Bien qu'elle porte le masque et qu'elle se désinfecte régulièrement les mains lorsqu'elle va à l'épicerie, Brenlee Sanford trouve épeurant que des clients qui ont la COVID-19 puissent magasiner sans contraintes.

Liliane Jègues dit s'inquiéter pour les personnes vulnérables alors que les ordonnances sanitaires ont été éliminées au Manitoba. Photo : Radio-Canada

La COVID-19 circule toujours

Le professeur titulaire du département de microbiologie de l’Université du Manitoba, Richard Sparling, fait partie des experts en santé qui redoutent l’arrivée d’une 6e vague de COVID-19 au Manitoba, en partie en raison des allègements sanitaires.

Richard Sparling est également préoccupé par la propagation rapide du sous-variant Omicron BA.2.

C’est vraiment possible que dans 3 ou 4 mois on soit de retour à des hospitalisations de 700 ou 800 patients au Manitoba et que les soins intensifs débordent. C’est tout à fait plausible , indique M. Sparling.

Le 15 février, au moment de la tombée des premières restrictions sanitaires, le Manitoba comptait 614 hospitalisations, dont 38 aux soins intensifs.

Mercredi, il y avait 192 hospitalisations en raison du virus, dont 17 aux soins intensifs.

Sans toutefois conseiller à la province de rapporter le port du masque, Richard Sparling aimerait qu’elle fasse preuve de constance dans ses consignes de santé publique.

Ne pas stigmatiser le masque serait une bonne idée. Pour ce qui est de l’obligation de port de masque, je préfère qu’on maintienne une certaine bonne habitude, plutôt que l’effet yoyo , fait-il valoir.

Par courriel, la province affirme qu’elle suit la situation sanitaire de près, autant au Manitoba qu’ailleurs au Canada et dans le monde. Le Manitoba fera de nouvelles recommandations si un changement l’exige .

Avec les informations d'Alexia Bille et Anne-Charlotte Carignan