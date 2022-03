La princesse du rythme : une biographie romancée de Guylaine Guy

Née Guylaine Chailler en 1929, Guylaine Guy a commencé son parcours professionnel dans les cabarets de music-hall de Montréal, avant d’être remarquée par le célèbre chansonnier français Charles Trenet, qui a écrit des chansons pour elle et l’a invitée à se produire à Paris au milieu des années 1950.

Guylaine Guy fera des tournées sur quatre continents et jouera même dans un long métrage français, La nuit des suspectes, basé d’après la pièce de théâtre Huit femmes, de Robert Thomas.

Ancienne journaliste musicale au magazine Voir, Catherine Genest s’est éprise de l’histoire de Guylaine Guy, malencontreusement reléguée dans l’ombre d’une autre vedette québécoise de la musique de la même époque.

C’est vraiment une géante. Comme c’était la deuxième star internationale du Québec, la première étant Alys Robi, je trouvais ça important de parler d'elle , dit l’écrivaine, qui est aujourd’hui chroniqueuse et recherchiste à Radio-Canada et également cheffe de pupitre au magazine Nouveau Projet.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une certaine licence artistique

Catherine Genest a passé six ans à travailler sur La princesse du rythme (son roman précédent, Nenette cherche un sens, a été publié en 2006). Elle a mis à profit ses talents de recherchiste pour assembler les divers éléments de la vie de son héroïne, en fouillant plusieurs bases de données, comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et les archives de Radio-Canada. Elle a aussi mis la main sur des documents historiques au Brésil, en France et aux États-Unis.

Elle a par ailleurs eu l’occasion de s’entretenir avec Guylaine Guy, qui réside à Trouville-sur-Mer, en Normandie, et qui est malheureusement atteinte d’alzheimer.

Ses souvenirs sont pas mal engloutis par la maladie, indique Catherine Genest. La dernière fois que je l’ai vue, c’était juste un peu avant la pandémie. Ses souvenirs les plus vifs concernaient les paroles de la chanson À Rosemont sous la pluie, que le poète québécois Raymond Lévesque avait écrites pour elle.

Pour pallier aux creux de la trajectoire biographique, Catherine Genest s’est permise d'ajouter quelques petites fantaisies littéraires. Veux, veux pas, à cause de la maladie d'Alzheimer, il manquait des pièces au casse-tête que je ne pouvais pas combler avec la recherche d'archives. Donc je me suis amusée à imaginer ce que sa vie aurait pu être.

Catherine Genest Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Par exemple, quand elle a découvert dans une boîte à souvenirs trois vieilles photographies d’un homme, identifié à l’endos comme étant un certain Al Lanti, elle a laissé libre cours à son imagination.

C'était un acteur et un danseur de Broadway qui a joué avec elle dans la création de la pièce Can-Can de Cole Porter , explique l’écrivaine.

Et puis je leur ai imaginé une petite histoire d'amour parce que je me suis dit que, si elle a gardé des photos de cet homme toute sa vie, il devait y avoir un petit quelque chose. Je me suis donnée des petites libertés comme ça, de place en place, pour romancer le récit.

Selon Catherine Genest, 80 % du contenu du roman est factuel, tandis que 20 % a été brodé autour de ce que j'avais réussi à trouver .

Un sobriquet indélébile

Une des rencontres les plus déterminantes de la carrière de Guylaine Guy fut celle de Louis Armstrong, trompettiste et chanteur qui a marqué l’histoire du jazz. C’est lui qui lui a donné le sobriquet dont s'inspire le titre du roman.

Dans ce temps-là, on avait vraiment le sens du spectacle et du stunt publicitaire, explique Catherine Genest. Louis Armstrong a convoqué une armée de photographes de presse à l'Olympia de Paris et, dans une cérémonie de couronnement, l’a coiffée d’un diadème en l'appelant "la princesse du rythme", sous les crépitements des photographes.

Louis Armstrong Photo : Library of Congress

Ce prix prestigieux représente une reconnaissance singulière dans le monde du jazz. Guylaine Guy est en effet la seule francophone et la seule femme blanche à avoir été affublée de ce titre, qui a été décerné à des monuments de la musique afro-américaine comme Ella Fitzgerald et Bessie Smith.

Guylaine comprenait vraiment le jazz à une époque où il n'y avait pas beaucoup de musiciens blancs qui comprenaient ça, dit Catherine Genest. Elle est comme une super caméléon qui a été capable d'aller dans ces zones.

Catherine Genest croit enfin qu’il est important de mettre en contexte l'appréciation critique d’une figure comme Guylaine Guy, qui a connu son heure de gloire il y a sept décennies.

On vit à une époque où on valorise beaucoup les autrices-compositrices-interprètes, mais Guylaine n’a pas vécu à une époque où on permettait aux femmes d’écrire et de composer. Puis ça ne fait pas d’elle une moins bonne musicienne ou une moins grande artiste , souligne-t-elle.

J’espère que les gens vont se souvenir d'elle comme d’une grande pionnière et, j’ai envie de dire, d’une grande féministe, parce qu’elle a vraiment défoncé le plafond de verre à plusieurs reprises.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.