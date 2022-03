10 % des travailleurs de l’Abitibi-Témiscamingue gagnent plus de 100 000 $ par année

La proportion des gens gagnant 100 000 $ ou plus annuellement est de 10 % en Abitibi-Témiscamingue comparativement à 8 % pour l’ensemble du Québec.

On fait aussi de l’information en format collation.

Lors du dépôt du budget provincial, mardi, le ministre québécois des Finances, Éric Girard, a annoncé que toutes les personnes gagnant moins de 100 000 $ par année auront droit à un crédit d’impôt de 500$ pour faire face à l'inflation.

Un peu plus de 12 000 personnes dans la région ne devraient pas avoir accès à ce crédit d’impôt, si on se fie aux plus récentes données de Revenu Québec.

À titre de comparaison, la Mauricie, une région presque deux fois plus populeuse (273 055 habitants) que l’Abitibi-Témiscamingue (147 897 habitants), compte un peu plus de 11 000 personnes bénéficiant d’un salaire de 100 000 $ ou plus.

L’agente de liaison à l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue, Nancy Ross, rappelle que la forte présence de l’industrie minière explique en partie pourquoi la proportion de salariés percevant 100 000$ ou plus est plus élevée dans la région qu’ailleurs au Québec.

On retrouve évidemment des salaires un peu plus élevés. On parle de postes comme géologue, ingénieur minier. Les cadres supérieurs ont des salaires au-dessus de 100 000$ annuellement , précise-t-elle.

Selon le Panorama des régions du Québec, en 2019, le salaire annuel moyen dans l’industrie minière était d’environ 121 653 $ alors qu’il était de 111 691 $ en 2018.