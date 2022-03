Agression contre une fillette : nouvelle évaluation psychiatrique pour l’accusé

On fait aussi de l’information en format collation.

Tanvir Singh, 21 ans, a été évalué par un psychiatre il y a une semaine à la suite d'une comparution devant le tribunal et a été jugé apte à subir son procès.

Cependant, le rapport d'aptitude du psychiatre déposé devant le tribunal mercredi recommande également qu'il soit évalué pour responsabilité pénale.

En réponse, le juge Pierre Labelle a ordonné une évaluation de 30 jours pour l'accusé dans un hôpital psychiatrique de Montréal.

Responsabilité criminelle

Le juge a convenu que même si M. Singh est apte à subir son procès, une enquête doit avoir lieu afin de déterminer s'il souffrait de problèmes de santé mentale au moment de l'infraction présumée, ce qui pourrait l'exonérer de toute responsabilité criminelle.

Tanvir Singh est accusé de voies de fait graves, de voies de fait avec une arme, de voies de fait causant des lésions corporelles et de possession d'une arme lors d'une agression commise contre une jeune victime dans l'est de Montréal le 14 mars en fin d'avant-midi. L'homme aurait attrapé et frappé la jeune victime plusieurs fois.

La police de Montréal a arrêté le suspect après que plusieurs passants sont intervenus pour stopper l'agression dans le quartier Pointe-aux-Trembles.

La jeune fille, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication, a été transportée à l'hôpital en raison de blessures graves mais qui ne mettent pas sa vie en danger.

La procureure de la Couronne, Annabelle Sheppard, s'est opposée à la libération sous caution dans le cas de M. Singh.

Évaluation de l'état de santé

La première étape aujourd'hui était d'avoir le rapport du psychiatre et de déterminer si [M. Singh] était apte à subir son procès , a expliqué Me Sheppard à l'extérieur de la salle d'audience en soulignant que l'examen de la responsabilité criminelle nécessite une évaluation distincte.

Une évaluation de l'état de santé a pour but de déterminer si un suspect est en mesure de contribuer à sa défense et de communiquer avec son avocat. Une évaluation de la responsabilité criminelle sert à déterminer si quelqu'un est responsable de ce qui s'est passé au moment des faits reprochés.

Me Sheppard a noté que même si un accusé est évalué comme étant non criminellement responsable, cela ne signifie pas qu'il est immédiatement libéré. L'avocate a refusé de commenter davantage le dossier jusqu'à ce que d'autres évaluations soient faites.

La famille de la jeune fille, qui a assisté à la comparution de M. Singh devant le tribunal mercredi, n'a pas parlé aux journalistes mais a déclaré la semaine dernière que l'état de la jeune fille s'améliorait lentement.

Une photo de la jeune fille prise à l'hôpital, sur laquelle on peut voir ses coupures au visage ainsi que le collet de soutien qu'elle porte au cou, a été diffusée en ligne par un membre de la famille pour montrer l'étendue de ses blessures.

Le dossier sera de nouveau examiné en cour le 25 avril.