Amos ravive son projet de stabilisation de la berge de l’Harricana

Depuis quelques années, la Ville souhaite reconstruire le mur de soutènement de la promenade Rotary, comprise entre le pont de fer et le pont Desmarais, qui menace de s’affaisser dans la rivière. Le maire Sébastien D’Astous en avait même fait un engagement lors de la dernière campagne électorale.

Le projet avait été mis sur la glace faute d'aide financière, puisqu’il ne cadre dans aucun programme gouvernemental. Mais la firme Hexaki vient d’être mandatée lundi par le conseil municipal pour produire les plans et devis définitifs au coût de 83 800 $. C’est cette firme qui avait effectué l’étude de faisabilité du projet.

Le mur de soutènement actuel est formé d'un empierrement, retenu par des grillages. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On a eu une bonne communication avec DEC Canada pour nous donner un coup de main. On veut avoir une meilleure idée de combien ça va coûter, alors ça prend des plans et devis. On avait une analyse préliminaire de comment on pourrait régler le problème, le ministère de l’Environnement est d’accord avec la méthode de procéder pour refaire le mur de soutènement. Là, j’ai besoin d’avoir les plans et devis pour pouvoir aller en appel d’offres , fait valoir le maire D’Astous.

Une vue à partir de la rive permet de voir que le mur de soutènement vit des heures difficiles sur la rive ouest. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Être prêt

Rien n’assure toutefois que la Ville d’Amos pourra aller de l’avant avec les travaux cet été, mais elle souhaite mettre toutes les chances de son côté, précise Sébastien D’Astous.

On accélère le projet. Je fais attention, je pèse mes mots, je ne veux pas créer d'attentes. Ce n’est pas un projet qui était budgété, mais étant donné qu’il y a une potentielle subvention, on avance les travaux pour être certains que si les planètes s’alignent, qu'on réalise le projet parce qu'il y a des subventions attachées au projet et le pourcentage que les citoyens vont payer sera inférieur aux projections. Une chose qui est sûre, ça va être fait dans les normes, en protection du littoral, puis ça va être réalisé de façon durable , assure-t-il.

Une partie du mur de soutènement est déjà en voie de s'affaisser. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un règlement d’emprunt de près de 2,7 millions a aussi été adopté lundi pour couvrir l’ensemble des coûts reliés au projet.