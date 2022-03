La saison du colmatage des nids de poule est officiellement lancée à Gatineau

Les images de la mairesse dans son uniforme de col bleu n’ont rien d’anodin : elles servent à rappeler aux citoyens que son administration prend l’engagement de réparer les nids de poule, 12 mois par année, au sérieux.

Le conseil municipal de Gatineau a aussi pris des engagements pour investir de façon plus importante dans les rues. Initialement, il y avait un budget de 190 millions de dollars sur cinq ans qu’on a remis sur quatre ans , a-t-elle rappelé lors d’une conférence de presse devant l’aréna Baribeau.

Donc, il y a plus de millions de dollars condensés qui vont arriver dans la réfection de notre réseau routier. Et ça, je pense, ça répond vraiment à une préoccupation citoyenne.

« L’état des routes est vraiment une préoccupation. Le conseil s'est positionné pour qu’il y ait des investissements plus significatifs. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Ironiquement, cette précision survient le lendemain où un géant trou a fait son apparition sur la rue Corbeil, entre la rue Legault et la rue Brady.

Un géant trou a fait son apparition sur la rue Corbeil, entre la rue Legault et la rue Brady, mardi. Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

Grosse saison de réparation

La saison du colmatage s’annonce intense puisque la Ville affirme avoir déjà colmaté plus de 7300 nids de poule depuis le début de l’année, soit 3600 de plus que l’an passé à pareille date.

On me dit que ce n’est pas une année qui est anormale. On est à peu près dans la moyenne de ce qu’on fait dans les autres années , a indiqué France Bélisle.

Les fonctionnaires municipaux rapportent une hausse dans le nombre de plaintes et de requêtes. La Ville a déjà enregistré plus d’un millier de signalements au centre d’appels 311, c’est presque cinq fois plus qu’en 2021.

Nids de poule à Gatineau : nombre de plaintes et de signalements 2022 (du 1er janvier au 7 mars) : 1060 2021 ( du 1er janvier au 22 février) : 222 2020 ( du 1er janvier au 22 février) : 1224 Source :Ville de Gatineau  (Nouvelle fenêtre)

Loin de se décourager en regardant ces chiffres, la mairesse encourage les citoyens à poursuivre leur utilisation de ce service pour signaler la présence d’un nid de poule.

On voit parfois des citoyens qui mettent des photos, qui se fâchent et qui s’impatientent sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la bonne façon d’attirer l’attention sur les problèmes de nids de poule , a-t-elle fait remarquer.

Si on veut avoir des résultats, c’est vraiment le 311. J’insiste vraiment là-dessus.

Sébastien Monfils, chef de la division voirie par intérim à Gatineau, a tenu à rappeler aux citoyens que les nids de poule sont une priorité de son département.

On revient périodiquement aux mêmes endroits pendant toute la période de dégel pour s’assurer de maintenir les surfaces le plus carrossables possible , a-t-il pris le temps d’expliquer avant de préciser que son département met le plus d’effectifs possible sur ce travail.

Dix équipes complètes par quart de travail sont actuellement affectées au colmatage des nids de poule, a-t-il indiqué, dont quatre sont dédiées à cette tâche pour la durée totale de l’hiver.

Au printemps, chaque équipe répare en moyenne une soixantaine de nids de poule par jour.

La Ville de Gatineau a déjà enregistré plus d’un millier de signalements au centre d’appels 311, c’est presque cinq fois plus qu’en 2021. Photo : Radio-Canada

Nombre important de nids de poule à Ottawa

La conseillère du district Bellevue Alicia Lacasse-Brunet aimerait que la Ville de Gatineau regarde les façons de faire de sa voisine ontarienne qui semble mieux maîtriser, selon elle, les problèmes liés à l’état des routes.

Des chiffres obtenus par Radio-Canada indiquent cependant que la Ville d’Ottawa, qui a un réseau routier beaucoup plus grand que celui de la Ville de Gatineau, a procédé elle aussi à la réparation d’un nombre important de nids de poule.

42 398 nids de poule ont été colmatés, entre le 1er janvier et le 21 mars 2022. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la capitale ontarienne a réparé plus de 220 000 nids de poule.

La Ville a alloué tout près de 10 millions de dollars à la réparation des nids de poule dans le budget de 2022.

Les gens sont un peu dépassés par le problème des nids de poule dans les municipalités , remarque Guy Doré, professeur associé au département de génie civil de l’Université Laval.

Le nerf de la guerre, c’est le financement, fait-il remarquer.

On n'a pas vraiment le choix que de faire une réparation en profondeur, quand on voit que le problème se généralise , a-t-il expliqué. À ce moment-là, on doit la refaire, pas simplement la repaver par-dessus.

Or, pour bien faire les choses, il faut se doter d’un budget important, car les bons matériaux de colmatage ne sont pas donnés. Ce n’est pas toutes les municipalités qui ont les reins assez solides financièrement pour réparer les routes comme il se doit.

Un gestionnaire qui doit gérer un réseau avec moins d'argent que le gestionnaire en Ontario, par exemple, va peut-être prendre des décisions [...] d'en mettre moins épais parce que c'est le budget qu'il possède.

Avec les informations de Nathalie Tremblay