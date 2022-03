Décollage réussi pour l’attestation d’études collégiales en pilotage du Cégep

La formation est offerte à Val-d'Or par l'École d’aviation de Rouyn-Noranda, en collaboration avec le Centre québécois de formation aéronautique.

L’École d’aviation a d’ailleurs acquis cinq appareils Cessna 172 pour les besoins de la formation.

Lorsque les personnes suivent leur formation à proximité, il y a plus de chance qu’elles restent parce que l’enjeu partout c’est la pénurie de main-d'œuvre et c’est vrai aussi en aviation. Il y a des compagnies aériennes qui sont prêtes à les embaucher ici , explique le directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue Sylvain Blais.

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais. Photo : Radio-Canada / Jessica Gélinas

Les dirigeants d’Air Creebec et Propair participaient d’ailleurs au lancement mercredi.

Il y a présentement quatre étudiants inscrits à la formation. Ils suivent des cours théoriques et pratiques directement à l’aéroport de Val-d’Or.

L’objectif selon l’instructeur de vol Charles-Olivier Viron, c’est de leur apprendre les bonnes techniques, mais aussi à prendre les bonnes décisions.

On peut simuler des situations d’urgence, raconte le pilote pendant un tour d’essai au-dessus de la ville. Pendant qu’ils ne regardent pas, je tire là-dessus, la puissance arrête et l’avion commence à descendre, je dis: qu’est-ce que tu fais? Disons si on avait une panne de moteur ici, j’ai une route ici [où on pourrait atterrir d’urgence] et une dizaine de lacs gelés sur lesquels je peux aller.

Le Cessna 172 lors du décollage. Photo : Radio-Canada / Jessica Gélinas

L'un de ces étudiants, Jeremi Rodgers-Vallières a pu réaliser un rêve de jeunesse.

Celui qui était camionneur n’avait pas les moyens de s’offrir une formation dans une école privée, mais a été attiré par l’attestation d’études collégiales offerte au Cégep.

J’ai juste un mot pour décrire ça, c’était excitant, raconte-t-il au sujet de son premier vol. Un gros mélange de stress, d'excitation et d’accomplissement je dirais.

Jeremi Rodgers-Vallières est un des étudiants qui est inscrit à l’attestation d’études collégiales offerte au Cégep. Photo : Radio-Canada / Jessica Gélinas

Cap sur septembre 2023

Le Cégep espère recruter 12 étudiants pour la prochaine cohorte à l'automne 2023. La priorité sera donnée aux étudiants autochtones.

L’objectif du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue quand on a pensé à ce programme-là, c’était pour aider nos communautés, aider nos Premiers Peuples à prendre leur place. Pour moi, les 12 places qui sont là, elles sont là pour eux. Malheureusement, si on a que 6 Autochtones [qui s’inscrivent], on aura 6 autres places, mais moi je veux que les gens comprennent qu’on a 12 places pour les Autochtones dans cette attestation-là , précise Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

La formation est d’une durée de deux ans.