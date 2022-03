Bientôt des travailleurs sociaux dans les bibliothèques au Nouveau-Brunswick?

On fait aussi de l’information en format collation.

Chantale Bellemare est directrice de la bibliothèque publique de Moncton. Elle a vu au cours des années une population grandissante de personnes en situation d’itinérance utiliser leurs services.

Chantale Bellemare est directrice de la Bibliothèque publique de Moncton. Photo : Radio-Canada / Océane Doucet

À chaque jour on voit des gens qui viennent à la bibliothèque pour plusieurs raisons, entre autres qui l'utilisent comme un refuge donc quand il fait trop froid, ou quand il pleut, ou quand il fait trop chaud l'été, mais aussi beaucoup pour les ressources de la bibliothèque.

Que ce soit pour lire, utiliser un ordinateur ou converser, ce lieu est un pilier important pour la communauté, y compris celle plus vulnérable.

Trevor Goodwin, directeur du programme Rebrancher du YMCA de Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Trevor Goodwin est directeur principal du programme Rebrancher du YMCA de Moncton. Il côtoie régulièrement la population itinérante lors de son travail et croit que la bibliothèque est une source de confort pour plusieurs.

C'est un endroit où ils savent qu'ils peuvent aller et qu'ils peuvent être reçus.

S’adapter face à la clientèle

Afin de mieux outiller le personnel des bibliothèques publiques, des formations concernant la santé mentale et les situations de crise sont offertes.

Les bibliothèques de Saint-Jean, Fredericton et Moncton sont également munies d’un gardien de sécurité.

La professeure adjointe à l’École de travail social de l’Université de Moncton, Marie-Pier Rivest, s’est penchée sur le rôle que jouent les bibliothèques pour les personnes vulnérables dans le cadre d’une recherche en partenariat avec la Bibliothèque publique de Moncton.

Marie-Pier Rivest est professeure adjointe à l'École de travail social de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada

Elle a donc analysé les rapports d’incidents remplis par les employés qui compilent les interactions difficiles ou dangereuses avec le public, et mené des entrevues avec le personnel de la bibliothèque.

Marie-Pier Rivest a constaté que même si la grande majorité des interactions avec le public est positive, les employés font face à des situations qui vont dépasser un peu leur rôle traditionnel de bibliothécaire.

Quelle est la solution?

Les employés des bibliothèques ne sont donc pas toujours outillés pour composer avec certaines situations. Est-ce que la présence d’un travailleur social pourrait venir aider?

Chantale Bellemare reconnaît que cet ajout pourrait aider à répondre plus efficacement à certains besoins.

Ça complète ce que les bibliothécaires ou les employés de bibliothèque peuvent offrir, dans le sens où on est un peu des courtiers en information, on essaie d’orienter les gens vers les bonnes ressources, mais on n’est pas des experts en avis juridique ou avis médical , dit-elle.

Selon la professeure Marie-Pier Rivest, tant que cet ajout ne devient pas une solution de rechange à d’autres services déjà offerts dans la communauté.