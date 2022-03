La Russie peut-elle contourner les sanctions internationales par la cryptomonnaie?

On fait aussi de l’information en format collation.

Le mois dernier, l’invasion de l’Ukraine a déclenché une vague de mesures répressives contre la Russie. Ces sanctions l’isolent de plus en plus des systèmes internationaux de transactions monétaires et bancaires.

Certaines plateformes d'échange de cryptomonnaie échappent toutefois aux sanctions internationales, surtout si elles font affaire dans des pays qui n’ont n’y ont pas adhéré, soutient Daromir Rudnyckyj, professeur d’anthropologie à l’Université de Victoria, qui dirige le nouveau laboratoire d’étude sur les évolutions de la monnaie, le Counter Currency Lab.

Les Russes pourraient ainsi utiliser des portefeuilles numériques pour remplacer leurs roubles par de la monnaie virtuelle, comme le bitcoin, et effectuer leurs transactions en contournant les mesures punitives adoptées à leur encontre.

Les pays du G7 et l'Union européenne, conscients du problème, ont d'ailleurs cherché des solutions pour éviter que le scénario se produise.

Vladimir Poutine lors d'une rencontre de son cabinet par visioconférence mercredi Photo : La Presse canadienne / AP/Mikhail Klimentyev

Utilisation limitée

Si ce scénario est possible, Daromir Rudnyckyj estime qu’il y a peu de chance que l’utilisation de cryptomonnaies soit tel qu'elle sape les sanctions adoptées par les pays occidentaux.

Cet argent numérique reste encore souvent utilisé comme façon d’épargner plutôt que comme monnaie d’échange, dit-il. Il rappelle tout de même que cette tendance peut changer.

Sur une échelle globale, si on parle de commerce de pétrole ou de blé, d’achat de puces électroniques, ces transactions essentielles, il serait très difficile de les faire à présent , affirme-t-il.

« C’est peu probable que les Russes changent leurs roubles en cryptomonnaie pour aller acheter leur pain ou de l’eau minérale. » — Une citation de Daromir Rudnyckyj, directeur du Counter Currency Lab de l'Université de Victoria

Malgré sa croissance fulgurante, le système de cryptomonnaie reste également beaucoup plus petit que le système financier traditionnel, ajoute Simon Dermarkar, professeur agrégé à HEC Montréal.

Lorsque l'on parle de milliards et des milliards détenus par l’oligarchie russe, de prétendre que celle-ci pourrait convertir l’entièreté de ses sommes détenues un peu partout sur la planète en cryptomonnaie, du jour au lendemain, c’est pratiquement impossible , dit-il.

Aucune plateforme ne serait prête à émettre de telle quantité de cryptomonnaie , poursuit-il.

Des secouristes et des pompiers continuent de chercher des survivants dans les décombres d'un centre commercial de Kiev visé par une frappe russe, le 21 mars 2022. Photo : Reuters / Thomas Peter

Coup de pouce à l’Ukraine aussi

Le conflit ukrainien aura toutefois redoré le blason de la cryptomonnaie et les Ukrainiens en ont aussi bénéficié depuis le début de la guerre, affirment les deux experts.

Après l’invasion du pays, le vice-président de l’Ukraine, Mykhailo Fedorov, a encouragé la communauté internationale à soutenir son peuple par des dons en cryptomonnaies sur Twitter.

La plateforme en ligne mise en place à cet effet par le gouvernement ukrainien a récolté plus de 60 000 dollars américains (75 000 dollars canadiens) en monnaie numérique.

En contournant la lourdeur des systèmes bancaires habituels, Kiev ainsi a pu se procurer rapidement de l’argent pour financer des gilets pare-balles, par exemple, affirme Simon Dermarkar.

Certains leaders [ukrainiens] ont même montré du doigt le fait qu’en quelques minutes, on parvient à obtenir des sommes dans l’univers des cryptomonnaies qui peuvent prendre carrément plusieurs jours à arriver dans le système bancaire traditionnel , poursuit-il.

Des paiements en cryptomonnaie sont idéaux pour les fraudeurs parce que les transactions sont difficilement retraçables. Photo : Getty Images / Cemile Bingol

Appel à plus de contrôle

Le potentiel de la cryptomonnaie et la manière de l’encadrer pour éviter les fraudes font l’objet de discussions depuis des années, dit Simon Dermarkar. Les entreprises impliquées dans le transfert de cryptomonnaie en sont également conscientes, selon lui.

Contrôler le système de la cryptomonnaie est difficile, car le système est désigné pour préserver l’anonymat des utilisateurs, souligne Mykhailo Fedorov. Il ajoute toutefois que ce n’est pas impossible.

« Tu ne peux pas couvrir complètement tes traces dans le cyberespace. » — Une citation de Mykhailo Fedorov, directeur du Counter Currency Lab de l'Université de Victoria

Dans la foulée des sanctions occidentales, certaines de ces plateformes ont d’ailleurs levé le ton et intégré ces mesures à leurs systèmes. Elles ont notamment bloqué l’accès à leurs fonds à certains individus touchés par les sanctions, dit Simon Dermarkar.

S’il reste possible d’effectuer des transactions de cryptomonnaie sans passer par ces plateformes de conversions, ce processus est complexe et peu accessible, d'après lui.

Un encadrement beaucoup plus vaste des cryptomonnaies à l’international devrait voir le jour, affirme-t-il. Il serait cependant judicieux de s'assurer que ces règles ne nuisent pas non plus aux bons côtés de ce marché, selon lui.