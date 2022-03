Le plus important tournoi de tennis de Calgary devient mixte

Pour la première fois de son histoire, le tournoi Challenger Banque Nationale de Calgary accueillera des hommes et des femmes. Le tournoi présenté en 2018 et en 2020 n’était, auparavant, réservé qu’aux hommes.

C’est grâce à une généreuse donation de Robert Rivard, un avocat à la retraite de Calgary, que le tournoi peut prendre une telle expansion.

Robert Rivard a fait un généreux don au tournoi. Photo : Capture d’écran / Zoom

Ancien joueur, puis entraîneur et membre du conseil d’administration du Centre de tennis OSTEN & VICTOR, qui accueille le tournoi, ce passionné voulait que le tournoi rejoigne autant les jeunes filles que les jeunes garçons.

À notre centre de tennis, il y a plusieurs jeunes filles qui suivent des cours. J’espère qu’au moins une ou deux d'entre elles puissent aller au tournoi et être inspirées.

Les modèles féminins au tennis canadien sont de plus en plus nombreux. On a qu’à penser à Bianca Andrescu, championne de l’Omnium de tennis des États-Unis en 2019, et à Leyla Annie Fernandez, finaliste au même tournoi l’année dernière.

Selon le donateur, c’est bien d’avoir des modèles, c’est encore mieux de pouvoir les voir jouer en personne.

Un tournoi assez important

Le tournoi de Calgary est un tournoi qui fait partie d’un circuit canadien en compagnie de ceux des villes de Drummondville et de Saguenay au Québec ainsi que de Winnipeg au Manitoba.

Les joueurs qui y participent sont habituellement de jeunes espoirs du tennis international. En 2018, par exemple, le Norvégien Casper Ruud a pris part au tournoi à Calgary. Aujourd’hui, il occupe le huitième échelon mondial, un rang devant le Canadien Félix Auger-Aliasime.

On retrouve aussi quelques joueurs plus âgés qui tentent de prolonger leur carrière.

Le tournoi donne des points, qui permettent ensuite aux athlètes de se qualifier pour des tournois plus importants.

Une relève albertaine?

Parmi les têtes d’affiche du tennis canadien, on ne retrouve pas encore d’athlètes albertains. Les vedettes sont de l’Ontario, du Québec ou de la Colombie-Britannique, mais cela pourrait changer, selon Robert Rivard.

Il y a de bons jeunes joueurs en Alberta , affirme l’ex-avocat en ajoutant que beaucoup de centres de tennis de la province ont engagé des entraîneurs de haute performance.

Étant donné la popularité actuelle du sport, et avec le fait qu’on est en mesure d'identifier très tôt les jeunes qui ont du talent, c’est une question de temps, selon lui, avant que des athlètes albertains s’illustrent sur la scène mondiale.

Le tournoi Challenger Banque Nationale de Calgary sera présenté du 6 au 13 novembre.