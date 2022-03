Une motion adoptée à l’Assemblée nationale pour que Badawi devienne citoyen canadien

La députée caquiste de Saint-François, Geneviève Hébert, a déposé la motion. Elle demande à Ottawa d'agir au plus vite pour que le blogueur puisse rejoindre sa famille, qui réside à Sherbrooke.

Que l'Assemblée nationale du Québec se réjouisse de la libération du prisonnier politique Raif Badawi après 10 ans d'emprisonnement. Et salue son courage, ainsi que celui de ses proches, dont son épouse Ensaf Haidar, qui a mené un valeureux combat en faveur de sa libération , a déclaré la députée caquiste avant l'adoption de cette motion.

« Qu'elle souligne l'engagement inébranlable des membres de l'Assemblée nationale en faveur de la liberté d'expression et du respect des droits de la personne, et qu'elle réaffirme sa solidarité envers Raif Badawi et son soutien afin qu'il retrouve sa famille dans les meilleurs délais. »